Zeitplan SMX-Playoff 3: Finale in Las Vegas

In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet auf dem Las Vegas Motor Speedway das 3. SMX Playoff statt, bei dem es um Alles oder Nichts geht. In beiden Klassen bleibt es an der Tabellenspitze spannend.

Im Infield des Las Vegas Motor Speedways findet am Sonntag in den frühen Morgenstunden das 3. Playoff der SMX Meisterschaften statt. Diesmal werden die Punkte verdreifacht, das heißt, der Sieger erhält 3 x 25 = 75 Punkte. Und das wiederum bedeutet, dass es hier um Alles oder Nichts geht.

Die Führung von Hunter Lawrence (Honda) in der 450er Klasse hat also in Las Vegas vielleicht einen moralischen Wert, ansonsten ist der Ausgang völlig offen. Jett Lawrence (Honda), Chase Sexton (KTM) und Hunter Lawrence sind die aussichtsreichsten Kandidaten. Ken Roczen (Suzuki) hat einen Rückstand von 32 Punkten. Damit ist der Meisterschaftszug zwar ohne ihn abgefahren, aber ein gutes Ergebnis in Vegas könnte den Deutschen in der Tabelle noch deutlich nach vorne bringen. Die Wetteraussichten sind bei Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Grenze gut.

SMX 450 Stand nach Playoff #2 von 3:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 90

2. Chase Sexton (USA), KTM, 89, (-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 81, (-9)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 69, (-21)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 62, (-28)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 58, (-32)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 58, (-32)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 51, (-39)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 48, (-42)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 48, (-42)

In der 250er Klasse ist Haiden Deegan (Yamaha) der Mann, den es zu schlagen gilt. Er führt die Tabelle mit Idealpunktzahl (100) an und hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Der Kampf ums Podium zwischen Tom Vialle (KTM), Levi Kitchen (Kawasaki) und Jo Shimoda (Honda) bleibt spannend und auch hier ist der Ausgang völlig offen.

SMX 250 Stand nach Playoff #2 von 3:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 100

2. Tom Vialle (F), KTM, 81, (-19)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 78, (-22)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 76, (-24)

5. Julien Beaumer (USA), KTM, 69, (-31)

6. Jordon Smith (USA),Yamaha, 64, (-36)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 56, (-44)

8. Max Anstie (GB), Yamaha, 49, (-51)

9. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 43 (-57)

10. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 42, (-58)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming:

Livestream: 8 kostenpflichtig)

Zeitplan Playoff 3, Las Vegas Motor Speedway*)



Samstag, 21. September 2024



22:30 - SMX Training & Qualifying, Pre Race Show

Sonntag, 22. September 2024



03:30 - Eröffnung

04:05 - 250SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

04:42 - 450SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

05:50 - 250SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)

06:28 - 450SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr