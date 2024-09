Hunter Lawrence (HRC) gewinnt SMX Playoff in Texas

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence das zweite SMX Playoff in Texas vor Tabellenführer Chase Sexton (KTM) und Jett Lawrence (HRC). Ken Roczen (Suzuki) belegte zweimal Platz 6.

Das zweite SMX Playoff der Saison 2024 fand im Infield des Texas Motor Speedways in Fort Worth bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad Celsius statt. Den Start zum ersten Lauf gewann Hunter Lawrence vor Eli Tomac (Yamaha) sowie Polesetter Jett Lawrence (Honda). Hunter sprang nach einigen Runden im Bereich der Rhythmussektion zu kurz, landete an der Kuppe eines Hügels und verlor seinen Rhythmus. Jett ließ sich nicht zweimal bitten, nutzte diesen Fehler und übernahm die Führung. Danach schien Jett das Rennen von der Spitze aus kontrollieren zu können, doch in der zweiten Rennhälfte würgte er in einer Linkskehre seinen Motor ab, so dass sowohl Hunter und kurze Zeit später auch Eli Tomac (Yamaha) an 'Jettson' vorbeigehen konnten. In der Folge entbrannte ein spannender Dreikampf an der Spitze: Jett Lawrence setzte auf Platz 3 den vor ihm fahrenden Tomac auf Rang 2 unter Druck, der seinerseits Spitzenreiter Hunter Lawrence attackierte. Am Ende gewann Hunter Lawrence den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 0,8 Sekunden vor Eli Tomac und Jett Lawrence.

Ken Roczen (Suzuki) erwischte keinen guten Start und kämpfte am Ende des ersten Laufs mit Cooper Webb (Yamaha) um Platz 5, wurde aber im ersten Lauf Sechster. Leider stürzte Roczen nach dem Start zum zweiten Lauf in der ersten Kurve und musste das Rennen als Letzter wieder aufnehmen. Der Deutsche legte danach eine starke Aufholjagd hin und beendete den zweiten Lauf erneut auf Rang 6. Vor dem Finale rangiert Roczen auf Platz 7 der Gesamtwertung – mit 58 Zählern punktgleich mit Cooper Webb (Yamaha) auf Rang 6.

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Chases Sexton musste sich nach schlechtem Start im ersten Lauf erst durchs Feld nach vorne kämpfen und wurde Vierter. Den Holeshot zum zweiten Lauf zog Dylan Ferrandis (Honda), doch diesmal startete Sexton besser, setzte sich kontinuierlich vom Feld ab, verwaltete seinen Vorsprung und gewann den zweite Lauf unangefochten mit einem Vorsprung von 9,8 Sekunden. Die Lawrence-Brüder und Eli Tomac starteten nicht besonders gut und mussten sich aus dem Bereich der Top-10 heraus nach vorne arbeiten. Nachdem sich Jett gegen Hunter durchgesetzt hatte, rangierte er im zweiten Lauf auf Rang 2 hinter Chase Sexton.

Tagessieger wurde mit einem 1-3-Ergebnis Hunter Lawrence, der mit diesem Sieg, bei dem es die doppelte Punkteausbeute gab, gleichzeitig auch die Tabellenführung vor dem entscheidenden Finale in Las Vegas in einer Woche übernehmen konnte. Chase Sexton rangiert mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 2. Da es in Las Vegas die dreifache Punkteausbeute geben wird, bleibt vor dem entscheidenden Finale alles offen.

SMX Playoff #2, Texas 450:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-3

2. Chase Sexton (USA), KTM, 4-1

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 3-2

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 2-5

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-4

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 6-6

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 9-7

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 8-8

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 7-9

10. Colt Nichols (USA), Suzuki, 13-10

11. Dean Wilson (GB), Honda, 14-11

12. Justin Barcia (USA), GASGAS, 12-13

13. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-17

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 10-18

...

23. Justin Cooper (USA), Yamaha, 21-23

SMX Stand nach Playoff #2 von 3:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 90

2. Chase Sexton (USA), KTM, 89, (-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 81, (-9)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 69, (-21)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 62, (-28)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 58, (-32)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 58, (-32)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 51, (-39)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 48, (-42)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki,48, (-42)