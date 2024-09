SMX Playoff Texas: Haiden Deegan (Yamaha) unschlagbar

Mit souveränen Siegen in beiden Läufen auf dem Texas Motor Speedway sicherte sich Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) den Sieg beim zweiten SMX Playoff und baute seine Tabellenführung weiter aus.

Zweites SMX Playoff im Infield des Texas Motor Speedways: Mit souveränen Siegen in beiden Läufen gewann Tabellenführer und Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan die Tageswertung und setzte sich nach 2 von 3 Playoffs in der Tabelle weiter ab. Deegan gewann in beiden Läufen den Holeshot und kontrollierte beide Rennen von der Spitze.

Der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle setzte sich nach Rang 3 im ersten Lauf hinter Jo Shimoda (Honda) im zweiten Lauf gegen Levi Kitchen (Kawasaki) durch und wurde mit einem 3-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter. Im zweiten Lauf profitierte er außerdem von einem heftigen Abflug von RJ Hampshire (Husqvarna), der in einer Rhythmussektion auf der Streckenbegrenzung landete, sich überschlug und am Boden von seinem Motorrad getroffen wurde. Zum Glück zog sich RJ keine schweren Verletzungen zu, aber das Rennen war damit für ihn beendet.

Jo Shimoda (Honda) stand mit einem soliden 2-3-Ergebnis auf dem 3. Podiumsrang. Sein Teamkollege, HRC-Werksfahrer Chance Hymas trat in Texas wegen einer Knieverletzung, die er sich während des Trainings zugezogen hatte, nicht an. Hymas wird voraussichtlich kommende Woche zum Finale in Las Vegas ebenfalls nicht antreten. Er ist für Team USA in der MX2 nominiert und hofft, bis Anfang Oktober zum MXoN wieder fit zu sein.

SMX Playoff Texas, 250



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 3-2

3. Jo Shimoda (J), Honda, 2-3

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 7-4

5. Julien Beaumer (USA), KTM, 5-6

6. Jordon Smith (USA),Yamaha, 4-9

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 9-5

8. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 8-7

9. Nicholas Romano (USA), Yamaha, 13-8

10. Max Anstie (GB), Yamaha, 11-10

…

DNS: Jalek Swoll (USA), Triumph

SMX 250 Stand nach Playoff #2 von 3:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 100

2. Tom Vialle (F), KTM, 81, (-19)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 78, (-22)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 76, (-24)

5. Julien Beaumer (USA), KTM, 69, (-31)

6. Jordon Smith (USA),Yamaha, 64, (-36)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 56, (-44)

8. Max Anstie (GB), Yamaha, 49, (-51)

9. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 43 (-57)

10. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 42, (-58)