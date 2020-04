Pfingst-Absagen: Stellungnahme von Teterow & Güstrow

Sollten es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben, könnte es im Herbst eine Großveranstaltung mit dem Speedway-GP in Teterow und einem Flutlichtrennen in Güstrow geben.

Für die Motorsportvereine in Teterow und Güstrow zählt das Pfingstwochenende mit den Traditionsveranstaltungen zu den jährlichen Höhepunkten und wird entsprechend akribisch und umfangreich vorbereitet. Nachdem die Bundesregierung alle Großveranstaltungen bis zum 31. August im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der Covid-19-Seuche untersagt hat, galt es für die Vorstände zu handeln.

In einem Video-Meeting, an dem Andreas Lange (Bürgermeister der Bergringstadt Teterow), Jörg Hübner (Sicherheitsbeauftragter), Klaus Reinders (Vorsitzender MC Bergring Teterow), Ronny Schlaak (Rennleiter MC Bergring Teterow),Torsten Jürn (Vorsitzender MC Güstrow), Remo Schmidt (Sportsekretär ADAC Hansa Hamburg), Adi Schlaak (Veranstaltungsleiter Teterow und Sportleiter im Vorstand des ADAC Hansa) teilnahmen, wurde zunächst über die aktuelle Lage gesprochen, um anschließend das gemeinsam abgestimmte Vorgehen zu bekräftigen.

Für beide Vereine ist klar: Zu Pfingsten können in diesem Jahr keine Veranstaltungen durchgeführt werden.



Aus Sicht des MC Bergring Teterow steht fest, dass das Jubiläums-Bergringrennen 2020 nicht nachgeholt werden kann, da umfangreiche bauliche Maßnahmen in der Erneuerung der Sicherheitskonstruktion (Leitplanken einschließlich der Verkleidungen im Innen- und Außenring) in einer Gemeinschaftsaufgabe mit der Stadt Teterow geplant sind.



Auch für den MC Güstrow wird es keine Verlegung des Pfingstpokals auf einen anderen Termin geben, denn genauso wie das Bergringrennen gehört dieser Klassiker zum Pfingstfest.

Hinsichtlich des Grand Prix werden alle Anstrengungen unternommen, um eine Austragung noch in diesem Jahr zu ermöglichen. Dazu teilte die verantwortliche Agentur mit, dass «der für den 30. Mai geplante diesjährige 2020 Aztorin German FIM Speedway Grand Prix verschoben wurde. Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Prüfung und nach Konsultation der FIM, von BSI Speedway, dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB), dem ADAC Hansa und dem Veranstalter der Bergring Arena aus Sorge um die Sicherheit aller Beteiligten getroffen. Alle Parteien prüfen derzeit alternative Termine für die Veranstaltung. Weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.»

In dem Video-Meeting bekräftigten die Vertreter beider Vereine, sollte es im Herbst möglich sein, eine Großveranstaltung dieser Art durchzuführen, wären sie bereit, Konzepte auf der Basis einer gemeinsamen Kooperation zu entwickeln. So sind, wie es zu Pfingsten üblich ist, Speedwayrennen in beiden Stadien an zwei aufeinanderfolgenden Tagen denkbar.

Die Zielstellung für den MC Bergring Teterow lautet, die Kombination aus Bergringrennen und Grand Prix auch im Jahr 2021 zu Pfingsten durchzuführen und dann das 100. Grasbahnrennen auf dem traditionsreichen Bergring zu veranstalten.