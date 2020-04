Bahnsport an Pfingsten: Sämtliche Klassiker abgesagt

An Pfingsten bleibt das Stadion in Güstrow leer

Nach Abensberg werden auch die Pfingstrennen in Teterow und Güstrow gestrichen. Das 100. Grasbahnrennen auf dem Bergring wird auf 2021 verlegt, der Speedway-GP soll im Herbst stattfinden.

Am Donnerstagmorgen gab der MSC Abensberg bekannt, dass die WM-Qualifikation am Pfingstmontag (1. Juni) wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht stattfinden kann. Wenig später teilte der Motorrad-Weltverband FIM mit, dass auch die anderen drei Qualirunden ersatzlos gestrichen sind.



Der MC Bergring Teterow wird am 20. April offiziell mitteilen, was aus den Pfingstrennen wird. Doch längst ist durchgesickert: Ende Mai wird weder das 100. Grasbahnrennen auf dem Bergring stattfinden, noch der Speedway-GP.

Am 15. April beschloss die deutsche Bundesregierung, dass bis zum 31. August 2020 keine Großveranstaltungen erlaubt sind. Auch wenn die Definition solcher Events den einzelnen Ländern obliegt, konnte niemand damit rechnen, dass Mecklenburg-Vorpommern Ende Mai eine Genehmigung für die zuschauerträchtigen Rennen in Güstrow und Teterow erteilt.

Das Jubiläumsrennen auf dem Bergring kann dieses Jahr nicht nachgeholt werden, weil die Rennstrecke nach Pfingsten eine neue Bande bekommt. Rennen Nummer 100 muss deshalb auf 2021 verschoben werden. Die Traditionsrennen in Güstrow an Pfingsten fallen ebenfalls aus.



Der Speedway-GP von Deutschland in Teterow kann ohne großen finanziellen Schaden in den September verschoben werden, die Bestätigung dafür ist Anfang nächste Woche zu erwarten.