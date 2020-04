Speedway-Grand-Prix Teterow: Verlegung ist offiziell

Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, wird es an Pfingsten keinen Speedway-GP in Teterow geben. Bei einer Telefonkonferenz haben sich der Veranstalter und Promoter BSI für einen neuen Termin ausgesprochen.

Nach den Beschlüssen der Bundesregierung vom 15. April 2020, wird es bis zum 31. August 2020 in Deutschland keine Großveranstaltungen geben: Also keine Sportevents, keine Konzerte, Open-Airs, Messen oder Ausstellungen mit Zehntausenden Besuchern.



Zwar haben die Bundesländer bei der Definition einer Großveranstaltung viel Handlungsspielraum, angesichts der aktuellen Coronapanik wird sich aber kein Ministerpräsident gegen die propagierten Empfehlungen der Bundesregierung stellen.

Infolgedessen wird auch der für 30. Mai angesetzte Speedway-GP in Teterow verlegt. In einer Telefonkonferenz einigte sich Organisationschef Adi Schlaak mit Vermarkter BSI auf einen neuen Termin im Herbst, welcher aber noch nicht fixiert wurde.



Beide Parteien hegen die Hoffnung, dass es im September oder Oktober wieder internationalen Rennsport mit offenen Grenzen geben kann und dann auch der Event in der Bergring-Arena möglich ist. Möglicherweise müssen sämtliche Speedway-GP bis Ende August verlegt oder abgesagt werden, das beträfe acht von zehn Rennen.

Deutschland, die Niederlande, Spanien und Italien haben bereits verlautbart, dass es bis 1. September keine Großveranstaltungen geben wird, selbst das berühmte Oktoberfest in München von Mitte September bis Anfang Oktober wurde schon gestrichen. Weitere Länder wie Großbritannien und Frankreich werden den gleichen Weg beschreiten.



Die EU-Mitglieder suchen jetzt nach einheitlichen Vorgehensweisen, erste Grenzöffnungen wird es vorerst nur bilateral zwischen Ländern geben, die das Gröbste hinter sich haben, etwa zwischen Österreich und Bayern.

Es ist nicht auszuschließen, dass Großveranstaltungen erst dann wieder erlaubt werden, wenn es Medikamente oder sogar einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 gibt, den Experten wie Professor Adrian Hill von der Universität Oxford bis frühestens Oktober 2020 in Aussicht stellen.

Vorläufig beruhigend für Teterow: Durch eine Grand-Prix-Verlegung entsteht kein nennenswerter finanzieller Schaden. «Bis auf die gemachte Werbung, die ohnehin im Etat drin ist, haben wir keine Extrakosten und auch keinen Schmerz damit», betonte Adi Schlaak gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir haben mit allen Partnern vernünftige Gespräche geführt, das lief bewundernswert.»

Speedway-GP-Kalender 2020, Stand 22. April:

13. Juni – Prag/CZ

18. Juli – Cardiff/GB

25. Juli – Hallstavik/S

1. August – Breslau/PL

8. August – Warschau/PL

15. August – Malilla/S

29. August – Togliatti/RUS

12. September – Vojens/DK

3. Oktober – Thorn/PL



Ohne Termin: Teterow/D