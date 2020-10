Smolinski bei «Blondhörig»: Spannender Rennausgang

Vergangene Woche absolvierte Martin Smolinski auf der Speedwaybahn in Landshut seinen letzten Test vor der Winterpause. «Ich schaue zuversichtlich auf 2021», meinte der rekonvaleszente Bayer.

«Es hat sich erneut gut angefühlt, ich schaue zuversichtlich auf die Saison 2021 und bin guter Dinge, dass ich wieder voll angreifen kann. Ich sehe mich weiter auf einem guten Weg der Besserung», sagte der Bayer, der sich von seinem schweren Trainingssturz Ende Mai in Leipzig erholt.

Am vergangenen Wochenende waren Smolinskis Landshuter Kollegen im Speedway-Paar-Cup am Start. Michael Härtel und Valentin Grobauer holten den Sieg für die Devils vor dem MC Güstrow und den Cloppenburg Fighters, mit denen Smoli in den vergangenen beiden Jahren den Paar-Cup gewann.



Smolinski war nicht nur als Zuschauer dabei, sondern moderierte das Rennen mit und vermittelte den Fans, die das Rennen im Livestream verfolgten, seine Eindrücke. «Das hat Spaß gemacht, der Test der Übertragung eines Rennens im Livestream war nicht mal schlecht. Denn wer weiß, was auf den Sport und die Clubs 2021 noch alles zukommt», meinte der 35-Jährige.

Ein weiteres Mal war Smolinski in Leipzig vor einem Mikrofon. Der Olchinger war zu Gast in der Lifestyle-Show «Blondhörig» und stand dabei nicht nur in einem entspannten Interview Rede und Antwort, sondern musste auch eine Herausforderung bewältigen. In einem Le-Mans-Start musste sich Smolinski auf dem Blondhörig-Racing-Kurs gegen Moderatorin Diana Schell behaupten, alle dürfen auf das Ergebnis des Duells gespannt sein. Zu sehen ist die Show, bei der schon Sportgrößen wie Axel Schulz oder das Modell Micaela Schäfer zu Gast waren, auf Social-Media-Kanälen wie YouTube, Instagram oder Facebook ab dem 27. November 2020.