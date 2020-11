Polnische Speedway-Legende Zenon Plech ist tot

Obwohl Zenon Plech nie Weltmeister wurde, zählt er in seinem Heimatland Polen zu den Legenden des Speedway-Sports. Am 25. November 2020 ist er im Alter von nur 67 Jahren gestorben.

In den 1970er- und zu Beginn der 80er-Jahre stand Zenon Plech, der am 1. Januar 1953 in Zwierzyn nahe Landsberg an der Warthe das Licht der Welt erblickte, achtmal in einem Speedway-Weltfinale und konnte zwei Einzelmedaillen gewinnen. Im Finale 1973 in Königshütte, in dem der erst kürzlich verstorbene Jerzy Szczakiel als erster Pole Weltmeister wurde, gewann Plech mit Bronze seine erste Medaille. Mit dem polnischen Nationalteam holte er bei der Paar-WM in Schweden im gleichen Jahr ebenfalls Bronze. Seine zweite Einzelmedaille gewann Plech 1979 erneut in Königshütte, als er mit damals 26 Jahren hinter dem Neuseeländer Ivan Mauger Silber eroberte.

Weitere Medaillen sammelte Plech mit seinem Heimatland Polen in den Mannschaftswettbewerben, auch als Teammanager bei der ersten Auflage des Speedway-World-Cups 2001. Als Manager führte Plech, der in der polnischen Liga ebenfalls als Trainer diverser Teams fungierte, Polen in Breslau zu Silber.



Fünfmal gewann Plech in seiner Laufbahn die Polnische Meisterschaft und wurde bis zum heutigen Tag nur von Tomasz Gollob übertrumpft, der achtmal Champion wurde.



Mit Zenon Plech verliert die Speedway-Szene in Polen nur wenige Wochen nach dem Tod von Jerzy Szczakiel ein weiteres Aushängeschild.



Zenon Plech

geboren: 1.1.1953

verstorben: 25.11.2020

Größte Speedway-Erfolge:

Einzel-WM: Silber 1979; Bronze 1973

Team-WM: Silber 1976; Bronze: 1972, 1974, 1978, 1980

Paar-WM: Silber: 1980; Bronze: 1973, 1981



Polnischer Meister: 1972, 1974, 1979, 1984 ,1985