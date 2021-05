Milan Spinka ist 70: Ein Könner auf Sand und Eis

Der Tscheche Milan Spinka gehört zu den wenigen Ausnahme-Rennfahrern, die auf der Speedwaybahn und im Eisspeedway-Sport erfolgreich waren. 1974 wurde er sensationell Weltmeister, heute ist er 70 Jahre alt.

Milan Spinka kommt aus Pardubitz in Tschechien, schon sein Vater Miroslav war ein bekannter Bahnrennfahrer. Milan gewann nicht nur 1973 den Goldhelm beim Klassiker in seiner Heimatstadt, sondern wurde 1974 im schwedischen Nassjö auch sensationell Eisspeedway-Weltmeister. Und das gegen eine Handvoll, als unschlagbar geltenden Russen, unter ihnen der sechsfache Champion Gabdrahman Kadyrov.

Nach seiner aktiven Karriere gestaltete Milan Spinka noch viele Jahre als Trainer die Geschicke der tschechischen Speedwayfahrer mit und war bei vielen Prädikatsläufen als Teammanager oder sonstiger Offizieller der tschechischen Föderation ACCR dabei. 2019 ging er in der Nähe von Prag in den Ruhestand, am 5. Mai 2021 feiert er seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren.