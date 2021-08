Von der Frau erstochen: Heute wäre Edward Jancarz 75

Edward Jancarz ist in Polen ein Volksheld im Speedway-Sport und hätte am 20. August 2021 seinen 75. Geburtstag gefeiert. Ihm wurde in seiner Heimatstadt Landsberg nicht nur ein Denkmal gesetzt.

Heute würde Edward Jancarz 75 Jahre alt, hätte sein Leben nicht im Januar 1992 ein tragisches Ende gefunden. Im Zuge eines Streits wurde er von seiner zweiten Ehefrau erstochen und starb im Alter von 45 Jahren. Nach seinem Tod wurde Jancarz, der auch als Trainer für seinen Heimatverein in Landsberg tätig war, in der Stadt und auch vom Club ein Denkmal errichtet. Seit 1992 findet ihm zu Ehren ein Gedächtnisrennen in Landsberg statt, an dem stets viele Spitzenfahrer teilnehmen. Auch das inzwischen hochmoderne Speedwaystadion in Landsberg wurde nach ihm benannt.

Edward Jancarz wurde am 20. August 1946 in Landsberg an der Warthe (Gorzow) geboren, ihn kennt man auch fast 30 Jahre nach seinem Tod noch. Jancarz hielt von 1965 bis 1986 seinem Heimatclub in Landsberg im Ligabetrieb die Treue und errang als einer der ersten Polen im Speedway-Sport eine Weltmeisterschaftsmedaille.

1966 gewann Anton Woryna die erste WM-Medaille für Polen, zwei Jahre später lieferte Jancarz mit der Bronzemedaille im Finale 1968 in Göteborg bei seiner ersten WM-Finalteilnahme die zweite. Insgesamt zehnmal qualifizierte sich Jancarz für das WM-Finale, doch seinen Erfolg von 1968 konnte er nie wiederholen.

Im gleichen Jahr gewann Jancarz mit dem polnischen Nationalteam ebenfalls bei seiner ersten Teilnahme an einer Mannschaftsweltmeisterschaft die Bronzemedaille und konnte diesen Erfolg noch toppen, als er im Finale in Rybnik mit Polen Gold gewann. In der Mannschaftsweltmeisterschaft ließ Jancarz noch drei weitere Bronze- und zwei Silbermedaillen folgen. In der Paar-Weltmeisterschaft errang Jancarz mit seinem Heimatland Polen bei sieben Teilnahmen am Finale mit zweimal Bronze und zweimal Silber insgesamt vier Medaillen.