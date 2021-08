Speedway-GP-Challenge: Nur Martin Smolinski ist dabei

Martin Smolinski (vorne) will zurück in den GP

Lediglich die Top-3 aus dem Challenge in Zarnovica qualifizieren sich für den Speedway-Grand-Prix 2022. Mehrere ehemalige GP-Fahrer sind dabei, mit Chris Holder sogar der Weltmeister von 2012.

In Zarnovica in der Slowakei ruhen die deutschen Hoffnungen auf Martin Smolinski. Der Bayer überstand als einziger Deutscher im Juni die Qualifikationsrennen und schaffte so den Sprung in den GP-Challenge. Smolinski feierte am vergangenen Wochenende seine achte Deutsche Meisterschaft. Der 36-Jährige ist der einzige Deutsche, der sich jemals für den Grand Prix qualifizieren konnte, 2014 gewann er in Neuseeland sogar den WM-Auftakt.

Im Challenge steht mit Chris Holder sogar ein Weltmeister, der sich 2009 in Coventry erstmals über den Challenge qualifizieren konnte und zurück in den Grand Prix will. Ihren Platz erhalten wollen die aktuellen GP-Fahrer Robert Lambert und Max Fricke. Ebenso wie Martin Smolinski peilen Patryk Dudek und Janusz Kolodziej die Rückkehr in den Grand Prix an, während zum Beispiel der Britische Meister Adam Ellis erstmals dabei sein will. Die Top-3 aus Zarnovica bekommen neben Europameister Mikkel Michelsen einen fixen Platz im Grand Prix 2022. Sollten sich Lambert oder Fricke über den Grand Prix für 2022 qualifizieren, rückt der Viertplatzierte aus dem Challenge nach.

Line-up Speedway-GP-Challenge Zarnovica/SK:

Jewgenijs Kostikovs (LV)

Sergey Logachev (RUS)

Chris Holder (AUS)

Janusz Kolodziej (PL)

Nicolai Klindt (DK)

Martin Smolinski (D)

Patryk Dudek (PL)

Adam Ellis (GB)

Jan Kvech (CZ)

Tobiasz Musielak (PL)

Robert Lambert (GB)

Rohan Tungate (AUS)

Max Fricke (AUS)

Dan Bewley (GB)

Andrzej Lebedevs (LV)

Pawel Przedpelski (PL)

Reserve:

Jakub Valkovic (SK)

Vaclav Milik (CZ)