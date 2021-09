Rennen der besten Ligafahrer: Drei Deutsche vorne 25.09.2021 - 08:58 Von Manuel Wüst

© Facebook/Wölbert Sieger Kevin Wölbert

Beim «Race of the Night» in Wittstock an der Dosse wurde erstmals der beste Einzelfahrer der zweiten polnischen Speedway-Liga gesucht. Mit einem Sieg im Finale gewann Kevin Wölbert das Rennen.