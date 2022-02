Martin Smolinski: Dänische Speedway-Liga für Vojens

Zu den Engagements in der polnischen Speedway-Liga mit den Trans MF Landshut Devils und in der schwedischen für Elit Vetlanda kommt für Martin Smolinski 2022 ein drittes hinzu.

Martin Smolinski steht eine weitere reizvolle Aufgabe bevor. In der dänischen Liga wird der Bayer in der Speedway-Saison 2022 für das Team aus Vojens ans Startband rollen und auf Punktejagd gehen. «Ich wurde von mehreren dänischen Vereinen kontaktiert, aber nach einigen Gesprächen mit Jacob Olsen bin ich überzeugt, dass Sönderjylland Elite Speedway der richtige Ort für mich ist, um in Dänemark zu fahren», sagte der Olchinger, der zuvor in Dänemark für Slangerup und Grindsted gefahren ist. «Die Liga ist stark besetzt und Dänemark gehört zu den führenden Speedway-Nationen. Das werden spannende Rennabende.»

Auch von Seiten des dänischen Clubs ist zu spüren, dass man froh ist, den 8-fachen Deutschen Speedway-Meister unter Vertrag zu haben. «Martin ist ein Fahrer der Profiklasse, bei dem immer alles in Ordnung ist. Außerdem ist er ein echter Teamplayer mit einer super Ausstrahlung, was sicherlich viele Fans begeistern wird», sagte Jacob Olsen, CEO und Director des Speedwayclubs in Vojens.

Auf der Bahn in Vojens wurden einige Weltfinals und zahlreiche Grands Prix ausgetragen, der Club bietet rund um die Rennstrecke eine top gepflegte Anlage. Auch aus logistischer Sicht könnte die Bahn in Vojens nicht besser liegen, nur etwas mehr als eine halbe Stunde nördlich von Flensburg und somit nahe der deutschen Grenze. Auch von Schweden aus sind die dänischen Bahnen gut erreichbar.



Die ersten Rennen in der dänischen Liga sind Mitte April geplant. Smolinskis neues Team Sönderjylland Elite Speedway, für das auch Kai Huckenbeck fahren wird, eröffnet die Saison am Mittwoch, 20. April, zuhause gegen den Meister Holsted.