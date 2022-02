Max Dilger: Speedway-Training in Gorican trotz Schnee

Für Max Dilger beginnt die Speedway-Saison 2022 am ersten März-Wochenende in Frankreich. Um gut vorbereitet zu sein, war der Badener in Kroatien beim Training.

Waren die Jahre 2020 und 2021 durch die behördlichen Beschränkungen und Verbote im Zusammenhang mit der Covid-19-Seuche und dem damit verbundenen Warten auf den Saisonstart geprägt, so sieht es für dieses Jahr deutlich besser aus. In Südfrankreich fand bereits ein Rennen zur französischen Speedway-Liga statt, am kommenden Wochenende wird Max Dilger ins Geschehen eingreifen und für den Club aus La Reole auf Punktejagd gehen.

Um bestmöglich auf den nahenden Saisonstart vorbereitet zu sein, hat der Badener in Gorican in Kroatien ein dreitägiges Trainingslager absolviert. Vor Ort herrschten für Speedwayfahrer frostige Temperaturen, was sich auch an den Bahnverhältnissen zeigte. Am ersten Tag konnte bei herrlichem Wetter trainiert werden und es wurde einiges probiert, ehe das Set-up der Bikes zur Bahn passte.

In der Nacht auf Samstag setzte Regen ein und veränderte die Verhältnisse. «Der Veranstalter versuchte die Bahn in einen optimalen Zustand zu bringen und präparierte sie mit schwerem Gerät, das war ein Erfolg», berichtete Dilger. Am Sonntag präsentierte sich die Bahn trotz einsetzendem Schneefall in gutem Zustand und Max konnte nochmals einige Runden abspulen. «Das Training war sehr wichtig für mich», hielt der 32-Jährige fest. «Ich bin gut vorbereitet, es kann losgehen. Ich freue mich auf den ersten Einsatz.»