Kalte Dusche für Landshut: Klare Niederlage in Rybnik

Mit 53:37 Punkten mussten sich die Trans MF Landshut Devils bei ihrem Auswärtsdebüt in der 1. Polnischen Speedway-Liga in Rybnik geschlagen geben. Nicht ein Start wurde gewonnen.

Am Samstag musste die Mannschaft der Trans MF Landshut Devils beim letztjährigen Tabellendritten in Rybnik antreten, konnte dabei jedoch den Rückenwind aus dem Auftaktsieg beim ersten Heimrennen nicht für ein positives Ergebnis nutzen.



Die Landshuter mussten sich bis Heat 12 gedulden, als Dimitri Berge den ersten Laufsieg des Tages einfahren konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie aber bereits 14 Punkte Rückstand. Dieser wuchs aufgrund eines 5:1 von Wojdylo/Zengota im darauffolgenden Heat weiter; die beiden letzten Läufe endeten 2:4 für die Devils und 4:2 für Rybnik.

In der Endabrechnung bedeutete das für Landshut ein enttäuschendes 37:53. «Wir wussten um die Schwere der Aufgabe. In dieser Liga gibt es keine Laufkundschaft – es gibt schwere Gegner und sehr schwere Gegner», so Teammanager Klaus Zwerschina. «Wir müssen genau analysieren, warum unsere Jungs solche Schwierigkeiten hatten, beim Start gut wegzugkommen. Keinen Start zu gewinnen, das darf sich nicht wiederholen.»



Sichtlich gut mit der Bahn zurecht kam Mads Hansen, der mit elf Punkten Bester der Devils war. «Nichtsdestotrotz hat der Kampfgeist gepasst – er wurde nur nicht mit Erfolg belohnt», ergänzte Teammanager Bernhard Muggenthaler.

Nun heißt es für die Bayern aufrappeln, Erfahrungswerte verbuchen und am nächsten Samstag wieder mit voller Motivation angreifen, wenn mit Falubaz Grünberg ein weiterer der Favoriten in der OneSolar Arena in der Ellermühle zu Gast ist.



Das Rennen am 23. April startet um 16.30 Uhr, die Kassen und das Stadion öffnen um 14.30. Tickets werden an der Tageskasse erhältlich sein, darüber hinaus läuft seit Donnerstag der Vorverkauf. Auf der Website sind auch die Eintrittspreise für die Saison ersichtlich.

Ergebnisse Rybnik vs. Landshut:

ROW Rybnik, 53 Punkte:

Patryk Wojdylo – 3; 3; 1; 3; 3, 2 – 15

Andreas Lyager – 2; 3; 3; 3; 2; 1 – 14

Krystian Pieszczek – 1; 1; 1; 1, 0; 0 – 4

Grzegorz Zengota – 3; 3; 3; 3; 2; 3 – 17

Lech Chlebowski – 0; 0; 0 – 0

Pawel Trzesniewski – 3 – 3



Trans MF Landshut Devils, 37 Punkte:

Kai Huckenbeck – d; 2; 2; 1; 0; 3 – 8

Tobias Busch – 0; 1; 0 – 1

Erik Riss – ex; 0, 1 – 1

Mads Hansen – 2; 2; 2; 2; 1; 2 – 11

Dimitri Berge – 2; 2; 2; 3; 1; 0 – 10

Norick Blödorn – 1; 1; 1; 0 – 3

Erik Bachhuber – 2; 0; 1 – 3