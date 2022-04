Polen-Liga: Landshut gewinnt Auftakt gegen Bromberg 12.04.2022 - 17:38 Von Claudia Patzak

© Michael Eder Hansen vor Huckenbeck und Mihailovs

Am Montag traten die Trans MF Landshut Devils zum Auftakt in der 1. Polnischen Speedway-Liga an und behielten gegen Bromberg in einem engen Match die Oberhand.