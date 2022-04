Martin Smolinski ist weiterhin zum Zuschauen verdammt

Am kommenden Samstag treffen die Trans MF Landshut Devils in der 1. Polnischen Speedway-Liga auf Grünberg. Kapitän Martin Smolinski leidet weiterhin unter starken Schmerzen.

Im ersten Rennen der Polnischen Liga feierten die Landshuter mit Martin Smolinski im Team einen erfolgreichen Auftakt, auch wenn der Olchinger in seinem dritten Lauf wegen Schmerzen in der Hüfte aufgeben musste und das Rennen nicht zu Ende fahren konnte.



Beim Auswärtsrennen in Rybnik, bei dem die Landshuter unterlagen, war «Smoli» nicht dabei. Er wird auch am kommenden Samstag beim Heimrennen gegen Grünberg (Zielona Gora) fehlen.

«Die Belastungstests in den vergangenen Tagen führten allesamt zu einer schnellen Schmerzentwicklung», musste der 37-Jährige feststellen. «Alle Behandlungen, und alles was wir ausprobiert haben, brachte mich nicht an das erhoffte Ziel: schmerzfrei zu werden, um wieder volle Leistung bringen zu können. Ich werde in Landshut von außen versuchen zu helfen und die Jungs unterstützen. Mein Shop mit vielen neuen Klamotten wird aufgebaut, mein Race-Bike wird dabei sein und Autogramme werde ich natürlich auch fleißig schreiben.»



Los geht’s am kommenden Samstag in der One-Solar-Arena Landshut mit dem Rennen gegen Grünberg um 16.30 Uhr, das Stadion öffnet um 14.30 Uhr.