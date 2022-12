Celina Liebmann Down Under: Einen Traum erfüllt

In Australien fand ein FIM-Trainingscamp für Frauen statt und Celina Liebmann folgte der Einladung gerne. Das tat sie nicht nur, um während des europäischen Winters Speedway fahren zu können.

Die vergangenen Tage verbrachte Celina Liebmann in Australien, wo sie am FIM-Trainingscamp in Gillman teilnahm sowie im Rahmenprogramm des Finals der Australischen Meisterschaft startete und mit acht Punkten Dritte wurde.

Los ging der Trip für die Bayerin am 6. Dezember, Liebmann kam mit ihrer Schwester am vergangenen Mittwoch in Adelaide an. «Ich habe die Einladung für das Camp schon im Juli bei der Women’s Academy in Diedenbergen von der FIM erhalten», erzählte Celina. «Ich habe sofort zugesagt, denn es war ein großer Traum, nach Australien zu kommen.»

Auch das Camp selbst war eine schöne Erfahrung, wie Liebmann SPEEDWEEK.com auf der Heimreise berichtete: «Das Trainingscamp war sehr professionell! Wir hatten Phil Morris, Max Fricke und Zane Keleher vor Ort. Max und Zanes Erfahrungen sind unbezahlbar und eine einmalige Chance alles zu fragen, was man will. Sie halfen uns in jeder Hinsicht, ob es auf oder neben der Bahn war. Tipps von einem GP-Fahrer zu bekommen ist Gold wert, das schätze ich sehr. Ich nehme viel mit nach Hause und dafür bin ich unfassbar dankbar. Es war das erste Mal, dass ich in Australien war – aber vermutlich nicht das letzte Mal.»

«Ich möchte mich bei der FIM Oceania, South Australian Motorcycling, Australian Motorcycling und Sam bedanken für die fantastische Organisation und Hilfe», so Liebmann. «Ein ganz großes Dankeschön geht an die Familie Pedler, die mich aufgenommen und mir ein Motorrad zur Verfügung gestellt hat.»