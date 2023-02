Comeback von Max Dilger: «Noch nicht ganz der Alte»

Bereits am kommenden Wochenende wird der Badener Max Dilger das erste Speedwayrennen der Saison 2023 bestreiten – sein erstes seit seiner schweren Hüftverletzung.

Max Dilger ist wieder fit und kann bereits auf erste Trainingsrunden in der Saison 2023 zurückblicken. Nachdem er im vergangenen Jahr nach seiner Hüftoperation in Folge seines schweren Sturzes an Pfingsten noch ein kurzes Training absolviert hatte, ging es nun im Zuge der Saisonvorbereitung in Frankreich intensiv aufs Bike. «Ich bin sicherlich noch nicht der Alte, aber der erste Schritt in die richtige Richtung ist gemacht», so seine ersten Trainingseindrücke. «Ich werde einfach noch ein paar mehr Runden auf dem Bike brauchen, um wieder die nötige Lockerheit zu bekommen.»

Während Dilger nach dem ersten Training mit dem Flugzeug heimflog, blieben die Motorräder und das Material in Südfrankreich, denn bereits am kommenden Wochenende wird es dort gebraucht. «Die Bikes habe ich unten gelassen, denn ich fliege am Freitag schon wieder runter», blickt der 33-Jährige voraus. «Am kommenden Wochenende ist das erste Rennen, danach geht es mit dem Material wieder heim.»

Für Dilger und das Team vom Motoclub La Reole geht es um Punkte in der französischen Liga, in der ab der Saison 2023 nicht mehr im Modus Team gegen Team gefahren wird, sondern mit vier Teams je Renntag und je einem Fahrer pro Team am Startband. Am 19. März ist Event Nummer 2.