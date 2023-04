Erik Riss: Rätselhafte Infektion erzeugt Gehirnnebel

Nach einem guten Saisonstart musste Erik Riss eine Zwangspause einlegen und sich von den Rennen in der britischen und polnischen Speedway-Liga zurückziehen. Jetzt nennt der Schwabe die Gründe dafür.

Mit guten Resultaten in der britischen Liga startete Erik Riss in die Saison 2023 und berichtete auch von vielversprechenden Tests mit den Trans MF Landshut Devils in Polen. So weit schien alles auf dem Weg für eine gute Saison, dann kam die Wende.



«Mein erstes Heimrennen in Ipswich gegen Leicester hat mich sehr mitgenommen. Bereits vor dem Rennen fühlte ich mich überhaupt nicht gut, aber ich hoffte, dass das Gefühl vergehen würde, wenn das Adrenalin einsetzt», bemerkte Riss. «Ich fühlte mich während des gesamten Rennens wie ein Passagier auf dem Bike und nicht wie ich selbst. Ich konnte mich nicht konzentrieren oder fokussieren.»

Am Folgetag, als für Riss ein Rennen mit den Redcar Bears auf dem Programm stand, zog sich der Seibranzer selbst aus dem Verkehr. In Großbritannien folgte deswegen eine siebentägige Sperre und auch die Teilnahme am Saisonauftakt in der polnischen Liga mit den Trans MF Devils in Posen (Poznan) musste er absagen.

«Ich flog zurück nach Deutschland, um mich durchchecken zu lassen», berichtete der 27-Jährige, der über Schwindelgefühle und Gehirnnebel klagte. «Ich habe eine Vielzahl verschiedener Ärzte und Spezialisten aufgesucht und mehrere medizinische Tests an meinem Gehirn, Herz, Blut und allem möglichen durchführen lassen. Schließlich zeigten meine Blutwerte, dass meine Anzahl weißer Blutkörperchen zu niedrig war, was ein Indikator für eine mögliche Virusinfektion ist. In den letzten Tagen habe ich leichte Verbesserungen bemerkt und hoffe, dass dies so bleibt und ich bald wieder fahren kann.»