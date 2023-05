Polnische Liga: Endlich kann der AC Landshut gewinnen

Gegen Abramczyk Polonia Bromberg gelang den Trans MF Landshut Devils mit 52:38 Punkten ein deutlicher Heimsieg. Das gibt Motivation für das am Sonntag anstehende Duell mit Tabellenführer Grünberg.

Am Freitagabend lief endlich alles so rund, wie es sich Fahrer, Verantwortliche und Fans der Trans MF Landshut Devils erhofft hatten – die Devils hatten vor 2100 begeisterten Zuschauern das Rennen von Anfang an im Griff. Erst im dritten Lauf konnten die Gäste aus Bromberg (Bydgoszcz) einen Laufsieg durch Andreas Lyager verbuchen, jedoch keine Punkte gutmachen, da Bergé und Nilsson auf den Plätzen folgten. Die Heats 4 bis 7 endeten jeweils mit einem 4:2 für die Devils, der Vorsprung wuchs auf acht Punkte.

Einen Schreckmoment gab es für die Devils in Heat 7, als es zwischen Olivier Buszkiewicz, Martin Smolinski und Kai Huckenbeck in der ersten Kurve zu eng wurde und die beiden Devils in den Airfences einschlugen, glücklicherweise aber unverletzt blieben.

Erst im achten Lauf kamen die Gäste mit einem 5:1 zu ihrem ersten Punktsieg, legten dasselbe Ergebnis nach und rückten plötzlich bis auf vier Punkte heran. Doch die Devils konterten sofort mit zwei 5:1, legten ein 4:2 nach und hielten schließlich mit drei unentschiedenen Läufen nicht nur den Sieg, sondern auch die Differenz von 14 Punkten fest.

Gerade diesen deutlichen Rennausgang hatten viele nicht erwartet, war doch mit Bromberg immerhin der Tabellenzweite und einer der Favoriten auf den Aufstieg am Start. Trainer Peppi Rudolph zeigte sich zufrieden mit seinen Mannen: «Endlich wurden die Teamarbeit belohnt, das gibt Auftrieb für die nächsten Aufgaben.»

Den positiven Schwung gilt es ins zweite Heimrennen dieses Wochenendes mitzunehmen: Am Sonntag steht um 14 Uhr das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer Enea Falubaz Grünberg auf dem Programm. Die Devils rücken mit gleicher Besetzung aus, die Grünberger haben Przemyslaw Pawlicki, Kacper Rychlinski, Rasmus Jensen, Rohan Tungate, Krzysztof Buczkowski, Michal Curzytek sowie Dawid Rempala gemeldet.

Ergebnisse Polnische Liga Landshut vs. Bromberg:



Trans MF Landshut Devils, 52 Punkte:

Kai Huckenbeck: 3, 3, 1, 2, 1 – 10

Martin Smolinski: 1, 1, 0, 1 – 3

Marius Hillebrand: 1, 1, 2, 1 – 5

Kim Nilsson: 1, 3, 3, 3, 2, - 12

Erik Bachhuber: 1, 3, 0 – 4

Norick Blödorn: 3, 1, 3, 2 – 9



Abramczyk Polonia Bromberg, 38 Punkte:

Kenneth Bjerre: 2, 2, 3, 1, 2, 3 – 13

Daniel Jelenewski: 0, 0 – 0

David Bellego: 0, 0, 0, 3 – 3

Szymon Szlauderbach: 2, 2, 3, 2, 0, 0 – 9

Andreas Lyager: 3, 2, 2, ex, 3, 0 – 10

Wiktor Przyjemski: 2, 0, 1, ex – 3

Olivier Buszkiewicz: ex, 0 – 0