Polnische Liga: Jetzt ist Landshut Tabellenletzter

Beim Rückrennen der Trans MF Landshut Devils in Rybnik verpassten die Bayern in der 1. Polnischen Speedway-Liga nicht nur den Tagessieg, sondern auch den erhofften Bonuspunkt.

«Wir haben unser Minimalziel verfehlt, das ist sehr bitter», fasste Landshuts Teamchef Bernhard Muggenthaler die Niederlage im schlesischen Rybnik zusammen. Nach dem deutlichen Heimsieg vor Wochenfrist in der OneSolar Arena waren die Landshuter Devils mit großen Erwartungen nach Rybnik gereist, doch diese schmolzen im letzten Renndrittel dahin wie ein Eis in der Sonne.

Die Bahn bot wenig Potenzial für Überholmanöver, und lagen die Gastgeber erst einmal vorne, war in aller Regel nur noch wenig dagegen auszurichten. Hatte es nach dem neunten Lauf noch 27:27 gestanden, baute Rybnik danach seinen Vorsprung immer weiter aus und ließ die Devils trotz aller taktischen Reserven nicht mehr über ein 3:3 hinauskommen. Da auch die beiden Finalläufe mit 5:1 und 4:2 an die Heimmannschaft gingen, war nach Heat 14 der Zehn-Punkte-Vorsprung aus dem Rennen in Landshut dahin und durch das Ergebnis im letzten Lauf auch der bis dahin noch in Reichweite befindliche Bonuspunkt.

«Absolut enttäuschend, anders kann man das Ergebnis nicht bezeichnen», so Teammanager Klaus Zwerschina. «Während bei Rybnik in Summe vier Fahrer ein zweistelliges Ergebnis erzielt haben, waren es bei uns nur zwei – Kai und Norick; das ist auf diesem Niveau zu wenig. Kai konnte sich im Rennverlauf steigern, Norick hat wieder einmal eine solide Leistung abgeliefert. Dimitri kämpfte mit technischen Problemen, denen er nicht Herr wurde, die übrigen Senioren haben über den Rennverlauf abgebaut.»

Nach dem Rennen in Rybnik belegen die Devils den letzten Tabellenplatz, während sich die Schlesier, vorher noch hinter Landshut, auf Platz 3 vorgekämpft haben. «Der Bonuspunkt, in Kombination mit einem Sieg, hätte uns deutlich Luft in der Tabelle verschafft. Wir werden den Renntag nun sorgfältig analysieren und unsere Schlüsse für das nächste Heimrennen ziehen», so Zwerschina.

Ergebnisse Polnische Liga Rybnik vs. Landshut:



ROW Rybnik, 51 Punkte:

Brady Kurtz: 2, 3, 2, 1, 3 – 11

Patryk Wojdylo: 1, 2, 0, 2 – 5

Matej Zagar: 3, ex, 3, 3, 1 – 10

Kamil Winkler: N/A

Patrick Hansen: 2, 2, 3, 1, 3 – 11

Kacper Tkocz: 1, 0, 0 – 1

Pawel Trzesniewski: 0, 0, 0 – 0

Jan Kvech: 3, 3, 2, 3, 2 – 13



Trans MF Landshut Devils, 39 Punkte:

Kai Huckenbeck: 1, 1, 3, 2, 3, 2 – 12

Jonas Jeppesen: 1, 3, 1, 1, 0, 0 – 6

Marius Hillebrand: 0, 1 – 1

Kim Nilsson: 2, 2, 2, 0, 0 – 6

Dimitri Bergé: 0, 1, 1 – 2

Norick Blödorn: 3, 3, 1, 0, 3, 2 – 10

Erik Bachhuber: 2, 0 – 2