Polnische Liga: Landshuts Chance auf den Bonuspunkt

Die Landshuter Speedwaycracks fuhren am Pfingstsonntag gegen Rybnik einen ungefährdeten Sieg in der Polnischen Liga ein und schaffen sich für das Rückrennen gute Voraussetzungen für den ersten Bonuspunkt.

Strahlender Sonnenschein, erfolgshungrige Fahrer und von Anfang an in Führung – das war ein Renntag nach dem Geschmack der knapp 2300 Fans in der OneSolar Arena und der Verantwortlichen des AC Landshut. Am Pfingstsonntag hatten die Devils die Mannschaft von ROW Rybnik zu Gast und damit einen direkten Konkurrenten um einen Play-Off-Platz. Noch motiviert vom ersten Auswärtserfolg am Wochenende zuvor, legten die Gastgeber ordentlich los.

Nach Heat 13 lagen die Devils mit 46:32 Punkten in Führung, ein erneuter Sieg von Dimitri Bergé in Heat 15 sicherte schließlich den 10-Punkte-Vorsprung der Gastgeber.



«Dieser Sieg hat uns gutgetan und die zehn Punkte sind ein gutes Polster für das Rückrennen nächste Woche – auch, wenn durchaus noch mehr drin gewesen wäre», kommentierte Teammanager Klaus Zwerschina. «Aber alles in allem war es super, was die Jungs an geschlossener Leistung gezeigt und welchen Kampfgeist sie an den Tag gelegt haben. Wir haben unsere Führung von Anfang an behauptet und sind immer gleich zurückgekommen, wenn der Gegner den Abstand mal verkürzt hat.»



Das Rückrennen gegen Rybnik findet am kommenden Sonntag, 4. Juni, statt.

Ergebnisse Polnische Liga Landshut vs. Rybnik:



Trans MF Landshut Devils, 50 Punkte:

Kai Huckenbeck: 2, 1, 3, 0, 1 – 7

Jonas Jeppesen: 3, 2, 0, 2, 0 – 7

Marius Hillebrand: 3, 0, 1 – 4

Kim Nilsson: 2, 1, 3, 3 – 9

Dimitri Bergé: ex, 3, 3, 3, 3 – 12

Erik Bachhuber: 3, 1, 0 – 4

Norick Blödorn: 2, 1, 2, 2, 0 – 7



ROW Rybnik, 40 Punkte:

Brady Kurtz: 1, 2, 1, 2, 2 – 8

Patryk Wojdylo: 1, 0, 2, 3 – 6

Matej Zagar: 0, 2, 1, 0, 3 – 6

Lech Chlebowski: N/A

Patrick Hansen: 3, 3, 1, 1, 1 – 9

Pawel Trzesniewski: ex – 0

Kacper Tkocz: 1, 0, 0, 0 – 1

Jan Kvech: 2, 3, 2, 1, 2 – 10