German Open Olching: Smolinski siegt mit Maximum

Beim traditionellen Speedwayrennen zu Fronleichnam in Olching, das seit vielen Jahren unter «German Open» firmiert, unterstrich Lokalmatador Martin Smolinski seine ansteigende Formkurve.

Drei Jahre lang fanden in Olching keine German Open statt: 2020 und 2021 fiel das Rennen den behördlichen Corona-Verboten zum Opfer, im vergangenen Jahr fand eine Veranstaltung zum German Speedway Masters statt. Ab dem dritten Durchgang war Martin Smolinski der einzige noch ungeschlagene Fahrer. Als Adrian Cyfer im 14. Lauf seinen Landsmann Szymon Szlauderbach bezwingen konnte, ging der Olchinger mit zwei Punkten Vorsprung in den letzten Durchgang, in dem Smolinski auf Szlauderbach traf. Der Bayer blieb auch in diesem Lauf ungeschlagen, erhöhte sein Punktekonto auf 15 Zähler und gewann nach 2006, 2008, 2012, 2014 und 2019 zum sechsten Mal die German Open.

Den zweiten Rang erreichte Paco Castagna, der sich nach einem dritten Platz im ersten Durchgang nur noch Smolinski geschlagen geben musste. Den dritten Rang entschied ein Stechen, das Szlauderbach vor Cyfer gewann. Valentin Grobauer schloss das Rennen als zweitbester Deutscher auf dem sechsten Rang ab. Erik Bachhuber kam im Rennen zu Sturz, brach sich das Schlüsselbein und wird vier bis sechs Wochen ausfallen.

Ergebnisse «German Open» Olching/D:

1. Martin Smolinski (D), 15 Punkte

2. Paco Castagna (I), 12

3. Szymon Szlauderbach (PL), 11+3

4. Adrian Cyfer (PL), 11+2

5. Krystian Piszczek (PL), 10

6. Valentin Grobauer (D), 9

7. Lars Skupien (PL), 8

8. Nicolai Heiselberg (DK), 8

9. Anton Karlsson (S), 8

10. Sandro Wassermann (D), 7

11. Michael Härtel (D), 7

12. Marko Levishyn (UA), 4

13. Erik Bachhuber (D), 2

14. Julian Bielmeier (D), 2

15. Celina Liebman (D), 2

16. Facuno Cuello (RA), 2

17. Michel West (AUS), 2

18. Patricia Erhardt (D), 0