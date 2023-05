Grand-Prix-Qualis: Fienhage und Hillebrand chancenlos

Aus den ersten beiden Qualifikationsrunden zum Speedway-GP-Challenge schaffte es kein Deutscher weiter. In der Slowakei scheiterten überraschend auch zwei der drei teilnehmenden GP-Fahrer.

Nach den ersten beiden Qualifikationsrennen haben sich die ersten acht ihren Platz im GP-Challenge in Schweden gesichert. In Scharnowitz (Zarnovica) in der Slowakei standen drei aktuelle Grand-Prix-Piloten im Feld, doch am Ende schaffte nur Lokalheld Martin Vaculik als Sieger das Weiterkommen.

Vaculik gab nur einen Punkt an den Polen Szymon Wozniak ab, der Zweiter wurde. Um die Plätze 3 und 4 wurde ein Dreierstechen gefahren bei dem klar war, dass der Letzte aus diesem Sonderlauf die Qualifikation verpassen würde. Robert Lambert übernahm zunächst die Führung, wurde dann aber vom US-Amerikaner Luke Becker und dem Dänen Frederik Jakobsen geschnappt und schied aus.

Neben Lambert verpasste auch der Australier Max Fricke den Sprung in den Challenge und steht nun unter Zugzwang, es im Grand Prix in die Top-6 zu schaffen, um so in der Serie zu bleiben. Lukas Fienhage beendete das Rennen auf dem 14. Rang und schied mit zwei Punkten aus.

In der deutlich schwächer besetzten Qualirunde im italienischen Lonigo setzte sich der Pole Piotr Pawlicki als Sieger durch und mit ihm kamen der Tscheche Jan Kvech und die beiden Italiener Nicolas Covatti und Paco Castagna weiter. Für Marius Hillebrand, der für Erik Riss nachgerutscht war, sprang ein Sieg im vierten Durchgang heraus. Mit fünf Zählern verkaufte sich der Schwabe ordentlich, fürs Weiterkommen war das aber zu wenig.



Die weiteren Qualifikationsrennen finden am Pfingstmontag in Abensberg und Debrezin (Ungarn) statt.

Ergebnisse Qualifikationsrennen für den Speedway-GP 2024:



Scharnowitz/SK



Qualifiziert für den GP-Challenge:

1. Martin Vaculik (SK), 14 Punkte

2. Szymon Wozniak (PL), 13

3. Luke Becker (USA), 12+3

4. Frederik Jakobsen (DK), 12+2

Ausgeschieden:

5. Robert Lambert (GB), 12+1

6. Max Fricke (AUS), 11

7. Bartosz Smektala (PL), 9

8. Filip Hjelmland (S), 8

9. Nick Skorja (SLO), 7

10. Vaclav Milik (CZ), 5

11. Victor Palovaara (S), 5

12. Daniel Klima (CZ), 4

13. Nicolas Vincentin (I), 3

14. Lukas Fienhage (D), 2

15. Max Ruml (USA), 2

16. Vitalii Lysak (UA), 1

17. Jakub Valkovic (SK), 0



Lonigo/I:



Qualifiziert für den GP-Challenge:

1. Piotr Pawlicki (PL), 13 Punkte

2. Nicolas Covatti (I), 12+3

3. Jan Kvech (CZ), 12+2

4. Paco Castagna (I), 12+1

Ausgeschieden:

5. Oliver Berntzon (S), 11

6. Niels-Kristian Iversen (DK), 10

7. Timo Lahti (FIN), 9

8. Jaimon Lidsey (AUS), 9

9. Tom Brennan (GB), 8

10. Matic Ivacic (SLO), 6

11. Marius Hillebrand (D), 5

12. Mathias Trésarrieu (F), 4

13. Eber Ampugnani (RA), 3

14. Andrea Battaglia (I), 2

15. Facundo Martin Cuello (RA), 2

16. Denis Stojs (SLO), 2