Schweden: Titel für Lindgren, Wildcard für Thorssell

Fredrik Lindgren ist Schwedischer Meister und feiert zum dritten Mal in seiner Laufbahn den Erfolg bei der nationalen Speedway-Meisterschaft. Es ging auch um die Wildcard für den Grand Prix in Malilla.

Nach 2018 und 2021 ist Fredrik Lindgren zum dritten Mal Schwedischer Meister. Im Vorjahr hatte er sich wegen Nachwirkungen von Corona-Infektionen eine Auszeit genommen, in diesem Jahr war «Fast-Freddie» wieder im Line-up.

In den Vorläufen musste sich Lindgren nur einmal Antonio Lindbäck geschlagen geben und kam mit 14 Punkten ebenso wie Jacob Thorssell auf direktem Wege in den Finallauf. Zu den beiden Topscorern gesellte sich Vorjahresmeister Oliver Berntzon mit elf Punkten, während Timo Lahti und Daniel Henderson mit ebenfalls elf Zählern in den Hoffnungslauf um das letzte Finalticket mussten. Der Finne Lahti, der mit schwedischer Lizenz fährt, setzte sich in diesem Heat vor GP-Pilot Kim Nilsson sowie Daniel Henderson und Casper Henriksson durch.

Im Finale schaffte es Lahti sogar auf den dritten Rang, in dem er Berntzon auf den letzten Platz verwies und Lindgren sicherte sich mit seinem Sieg den Titel vor Thorssell. Üblicherweise erhält der Schwedische Meister die Wildcard für den Grand Prix von Schweden; da Lindgren bereits fix dabei ist, wird Vizemeister Thorssell am 15. Juli in Malilla fahren.

Ergebnisse Schwedische Meisterschaft Malilla/S:

1. Fredrik Lindgren, 14 Vorlaufpunkte

2. Jacob Thorssell, 14

3. Timo Lahti, 11

4. Oliver Berntzon, 11

5. Kim Nilsson, 9

6. Daniel Henderson, 11

7. Casper Henriksson, 8

8. Antonio Lindbäck, 7

9. Filip Hjelmland, 6

10. Jonathan Ejnermark, 6

11. Joel Andersson, 6

12. Ludvig Lindgren, 6

13. Victor Palovaara, 5

14. Anton Karlsson, 3

15. Jonathan Grahn, 2

16. Ludvig Selvin, 1



Hoffnungslauf: 1. Timo Lahti, 2. Kim Nilsson, 3. Daniel Henderson, 4. Casper Henriksson



Finale: 1. Fredrik Lindgren, 2. Jacob Thorssell, 3. Timo Lahti, 4. Oliver Berntzon