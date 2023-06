Polnische Liga: Landshut siegt trotz Blödorn-Crash

Mit einem Kraftakt bezwangen die Trans MF Landshut Devils in der 1. Polnischen Speedway-Liga H. Skrzydlewska Orzel Lodz mit 49:40 Punkten, mussten aber den Bonuspunkt ziehen lassen.

Die Mannschaft hat sich wie eins ins Zeug gelegt – dessen waren sich alle Verantwortlichen der Trans MF Landshut Devils einig. Teammanager Slawomir Kryjom bekam zum Geburtstag einen weiteren Heimsieg – wenn auch mit zwei kleinen Wermutstropfen.

Der Auftaktheat zeigte, dass es kein Spaziergang werden würde. Kai Huckenbeck fuhr zwar nach dem besten Start seine Führung nach Hause, mit Rune Holta und Timo Lahti auf den Plätzen 2 und 3 war aber lediglich ein Unentschieden möglich. Die Devils brauchten von Anfang an jeden Punkt, um Chancen auf den Bonuspunkt zu erarbeiten, hatten sie doch im Hinrennen in Lodsch mit 40:50 verloren.

Schon im zweiten Durchgang kam es dick für die Landshuter: Norick Blödorn kämpfte mit Aleksander Grygolec um Platz 2, war ausgangs der dritten Kurve auch schon so gut wie vorbei, als es zur Berührung kam und beide stürzten. Während Grygloec – als Sturzverursacher danach ausgeschlossen – rasch wieder auf den Beinen war, verließ Blödorn nach bangen Minuten im Krankenwagen die Bahn. Später konnte der Norddeutsche wieder durchs Fahrerlager humpeln, das Rennen war für ihn jedoch beendet. Laut Reglement kann der U21-Fahrer nicht ersetzt werden, sodass sein Startplatz sowohl im Rerun als auch in den nachfolgenden Läufen leer blieb, was die Devils Punkte kostete.

Nichtsdestotrotz schien nach den Schreckminuten ein Ruck durch die Mannschaft zu gehen. In Heat 7 zelebrierten Kai Huckenbeck und Kim Nilsson Paarfahren vom Feinsten und brachten die Devils erstmals mit fünf Punkten in Führung. Durch ein weiteres 5:1 der beiden in Heat 9 führen die Gastgeber mit neun Punkten und rückten in der Gesamtwertung bis auf einen Punkt an den Gleichstand heran. Die beiden Finalläufe gingen an die Landshuter, in der Endabrechnung gewannen die Devils damit 49:40 – womit der Bonuspunkt nach Lodsch ging.

«Natürlich hätten wir gerne drei Punkte geholt, aber wichtig ist erst einmal der Tagessieg. Wir waren nahe dran, ohne den unglücklichen Ausfall von Norick schon im zweiten Durchgang hätte es vielleicht anders ausgesehen», so Teammanager Klaus Zwerschina. «Das Wichtigste ist, dass Norick nicht ernsthaft verletzt wurde – an dieser Stelle nochmals gute Besserung vom gesamten Team. Wir haben jetzt ein Wochenende Rennpause, natürlich werden unsere Jungs auch in anderen Rennen zum Einsatz kommen. Aber ich hoffe, dass auch etwas Zeit zur Regeneration bleibt, denn die letzten drei Rennen der Vorrunde haben es in sich. Unterm Strich bin ich sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir haben immerhin drei Fahrer mit zweistelligem Ergebnis, während der Gegner nur einen hatten, und haben immerhin sieben Heats nach Punkten für uns entschieden.»

Das nächste Rennen in der 1. Polnischen Liga führt die Devils am Wochenende vom 8. Juli nach Ostrowo.

Ergebnisse Polnische Liga Landshut vs. Lodsch:



Trans MF Landshut Devils, 49 Punkte:

Kai Huckenbeck: 3, 3, 2, 1, 3 – 12

Kim Nilsson: 3, 2, 3, 3, 2 – 13

Marius Hillebrand: 0, 3, 1, 1 – 5

Dimitri Bergé: 3, 2, 0, 3, 3 – 11

Martin Smolinski: 0, 1, 3, 0, 1 – 5

Julian Bielmeier: 2, 1, 0 – 3

Norick Blödorn: 0 – 0



H. Skrzydlewska Orzel Lodz, 40 Punkte:

Timo Lahti: 1, 3, 0, 2, 1 – 7

Jakub Jamrog: 2, 2, 1, 2, 0 – 7

Rune Holta: 2, 1, 2, 1 – 6

Mateusz Tonder: ex; 0 – 0

Niels-Kristian Iversen: 1, 1, 2, 2, 2 – 8

Mateusz Dul: 3, 2, 3, 3, 0 – 11

Aleksander Grygolec: ex, ex, 0 – 0

Tom Brennan: 1, 0 – 1