Polnische Liga: Landshut ging mit 62:28 Punkten unter

Der AC Landshut erlitt in der 1. Polnischen Speedway-Liga auswärts in Grünberg (Zielona Gora) eine heftige Niederlage. Huckenbeck, Blödorn und Hillebrand sind gestürzt, das Ausmaß ihrer Verletzungen ist unklar.

Die Verantwortlichen der Trans MF Landshut Devils hatten sich vor dem Auswärtsrennen beim Tabellenführer der 1. Polnischen Liga, Enea Falubaz Zielona Gora (Grünberg), keine allzu großen Hoffnungen auf einen Überraschungscoup gemacht, ist doch die Dominanz der «Mäuse» in der aktuellen Saison bislang unbestritten. Mit einer so hohen Niederlage von 34 Punkten hatte jedoch keiner gerechnet.

Das Glück war am Sonntag nicht auf der Seite der Landshuter. Nach den ersten drei Läufen hatten die Bayern bereits sechs Punkte Rückstand (15:9), dann begannen die Stürze: Marius Hillebrand kam sich mit Rohan Tungate ins Gehege, konnte aber beim Re-run wieder starten.

Die Devils kassierten in den Läufen 5, 6 und 7 drei Niederlagen, der Rückstand wuchs auf 16 Punkte an. In Heat 6 kam es zu einer Kollision zwischen Curzytek und Huckenbeck, bei der Kai vermutlich mit dem Fuß in das Hinterrad des Gegners geriet und das Rennen beenden musste, wodurch die Devils empfindlich geschwächt wurden.

In Heat 8 gelang Jonas Jeppesen ein Laufsieg, während Hillebrand erneut stürzte – der Renntag war für ihn ebenfalls beendet.

In Heat 10 der nächste Schlag für die Landshuter, diesmal erwischte es Norick Blödorn, der sich ersten Informationen zufolge eine schmerzhafte Oberschenkelprellung zuzog. Nach einem Überraschungsangriff auf Tungate verlor er die Kontrolle über das Bike und konnte nach seinem Sturz das Rennen ebenfalls nicht fortsetzen.

Der Rest des Rennens ist schnell erzählt, die Heats 11 bis 15 gingen ausnahmslos an Grünberg, davon vier Läufe mit 5:1 und die restlichen beiden mit 4:2. Am Ende stand es 62:28.

«Natürlich ist das Ergebnis bitter, aber auch den Umständen der vielen Stürze geschuldet. Dass unsere Chancen minimal sein würden, wussten wir von Anfang an. Was jetzt weitaus wichtiger ist als das Ergebnis, ist, dass sich unsere gestürzten Fahrer bis nächste Woche wieder erholen. Wir müssen den Renntag schnell abhaken und dürfen nicht zulassen, dass sich das zu sehr in den Köpfen festsetzt. Immerhin haben wir noch ein paar schwierige Aufgaben vor uns», fasste Teammanager Klaus Zwerschina zusammen.

Am Sonntag, 25. Juni, wird die Mannschaft von H. Skrzydlewska Orzel Lodz in der OneSolar Arena erwartet. Zwar hatten die Devils das Auswärtsrennen in Lodsch Ende April verloren, rechnen sich aufgrund ihrer Heimstärke aber Chancen aus, den Rückstand aufzuholen und den begehrten Bonuspunkt zu erobern – sofern alle Akteure wieder fit sind.

Ergebnisse Polnische Liga Grünberg vs. Landshut:



Enea Falubaz Zielona Gora, 62 Punkte:

Przemyslaw Pawlicki: 3, 3, ex, 3 – 9

Rasmus Jensen: 3, 1, 1, 2 – 7

Rohan Tungate: 2, 2, 2, 3 – 9

Luke Becker: 1, 3, 3, 2, 3 – 12

Krzysztof Buczkowski: 3, 2, 2, 3 – 10

Maksym Borowiak: 1, 0, 1 – 2

Michal Curzytek: 2, 3, 3 – 8

Dawid Rempala: 2, 2, 1 – 5



Trans MF Landshut Devils, 28 Punkte:

Kai Huckenbeck: 1, ex – 1

Martin Smolinski: 0, 1, 3, 1, 1 – 6

Marius Hillebrand: 0, 0, ex – 0

Jonas Jeppesen: 1, 1, 3, 0, 0, 2 – 7

Dimitri Bergé: 2, 2, 1, 1, 2, 0 – 8

Norick Blödorn: 3, 2, 1, ex – 6

Julian Bielmeier: 0, 0, 0, 0 – 0