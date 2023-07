Polnische Liga: Landshut ging gegen Ostrowo unter

Mit 60:30 Punkten verloren die Trans MF Landshut Devils in der 1. Polnischen Speedway-Liga deutlich bei Arged Malesa Ostrow. Der Ekstraliga-Absteiger war auf heimischer Bahn gegen gehandicapte Gäste eine Klasse für sich.

Bei den Auswärtsrennen in der 1. Polnischen Liga tun sich die Trans MF Landshut Devils nach wie vor schwer. Auf der bis dahin unbekannten Bahn in Ostrowo fanden die Gäste aus der Isarstadt zu keinem Zeitpunkt in die Spur.

Mit bereits zehn Punkten Vorsprung für Ostrowo ging es in die erste Bahndienstpause. Danach setzte sich das Rennen entweder mit Punktsiegen von Ostrowo oder mit ausgeglichenen Ergebnissen fort. Erst in Heat 9 konnten die Gäste durch Kai Huckenbeck und Martin Smolinski mit 4:2 ihren ersten Laufsieg gegen Tobiasz Musielak und Victor Palovaara landen – es sollte der einzige an diesem Tag bleiben.

Vor den beiden Finalläufen stand es bereits 53:25; nach einem 3:3 in Heat 14 durch Jakub Krawczyk und Sebastian Szostak gegen Norick Blödorn und Jonas Jeppesen sowie ein 4:2 im letzen Durchgang von Grzegorz Walasek und Matias Nielsen gegen Dimitri Bergé und Jonas Jeppesen hieß es in der Endabrechnung 60:30 für Arged Malesa Ostrow, die dank des 38:52 aus dem Rennen in Landshut den Bonuspunkt für sich verbuchen konnten.

«Wir sind definitiv nicht als Favorit nach Ostrowo gefahren, immerhin hatte uns die Mannschaft auch zu Hause schon besiegt», so die 2. Vorsitzende Kerstin Rudolph. «Im Laufe der Vorwoche kamen zu unseren zwei verletzten Erik Bachhuber und Kim Nilsson noch die Stürze von Kai Huckenbeck und Dimitri Bergé in Schweden dazu, die auch ihre Auswirkungen hatten. Huckenbeck musste deshalb schon in Heat 11 ausrollen lassen und wurde danach auch nicht mehr für einen der Finalläufe aufgestellt. Das hatte alles Auswirkungen auf die Gesamtsituation.»

In der Tabelle ging es für die Landshuter auf Platz 6, doch sieht man sich nach wie vor voll im Plan für das Saisonziel Play-Offs. Rudolph: «Wir sind ja bekannt dafür, dass wir uns nach Rückschlägen immer wieder berappeln, und das wird auch diesmal so sein. Wir wissen, dass unser letztes Heimrennen am 6. August das alles entscheidende sein wird – darauf fokussieren wir unsere Energie und Konzentration. Ganz besonders brauchen wir bei unserem letzten Heimrennen zum Abschluss der Vorrunde die Unterstützung durch die heimischen Fans, die uns immer wieder zu Siegen in der OneSolar Arena getragen haben.»

Vor dem entscheidenden Heimrennen gegen Posen haben die Landshuter am Wochenende vom 22./23. Juli ein weiteres Auswärtsrennen, diesmal in Bromberg (Bydgoszcz), im Terminkalender.

Ergebnisse Polnische Liga Otsrowo vs. Landshut:

Arged Malesa Ostrow, 60 Punkte:

Tobiasz Musielak: 2, 2, 2, 3 – 9

Victor Palovaara: 0 – 0

Grzegorz Walasek: 3, 2, 2, 3, 3 – 13

Matias Nielsen: 1, 3, 3, 2, 1 – 10

Oliver Berntzson: 3, 1, 2, 2, – 8

Jakub Krawczyk: 3, 2, 3, 1, 3 – 12

Sebastian Szostak: 2, 2, 2, 0 – 6

Francis Gusts: 1, 1 – 2



Trans MF Landshut Devils 30 Punkte:

Kai Huckenbeck: 0, 3, 3, ex – 6

Martin Smolinski: 0, 0, 1, 0 – 1

Jonas Jeppesen: 1, 1, 1, 3, 1, 0 – 7

Lukas Baumann: 0, 0, 0 – 0

Dimitri Bergé: 2, 3, 1, 1, 0, 2 – 9

Norick Blödorn: 1, 3, 0, 1, 2 – 7

Mario Häusl: 0, ex – 0