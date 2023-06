Polnische Liga: Landshut erobert ersten Bonuspunkt

Die Trans MF Landshut Devils haben gegen Zdunek Wybrzeze Danzig in der 1. Polnischen Speedway-Liga auch ihr Heimrennen gewonnen und sich damit erstmals den Bonuspunkt gesichert.

Sommer, Sonne, Sieg – so lässt sich der vergangene Sonntagnachmittag im Speedwaystadion an der Ellermühle zusammenfassen. Die Trans MF Landshut Devils begeisterten die über 2000 Zuschauer mit ausgeprägtem Kampfgeist und schafften es, ihren hauchdünnen Zwei-Punkte-Vorsprung aus dem Hinrennen in Danzig am Ende in ein solides 14-Punkte-Polster auszubauen.

Im zweiten Durchgang gingen die Gastgeber durch ein 5:1 von Norick Blödorn und Julian Bielmeier, der seine Premiere in der 1. Polnischen Liga feierte, in Führung. In Heat 7 legten Kai Huckenbeck und Martin Smolinski gegen Klindt/Orgacki einen Paarlauf vom Feinsten auf die Bahn und bauten mit einem weiteren 5:1 den Vorsprung auf acht Punkte aus.

Mit dem 4:2 in Heat 12 wuchs der Vorsprung der Devils in der Tageswertung auf 14 Punkte. Erst im 13. und 14. Durchgang ließen die Devils nochmals Punktsiege der Danziger zu, legten aber mit einem 5:1 durch Nilsson, der nach seinem 4. Platz beim Grand Prix am Vorabend in Teterow wie befreit auffuhr, und Smolinski, der sich zur Freude der Fans ebenfalls wieder in sehr guter Form präsentierte, nochmals nach.

Am Schluss stand es 51:39, womit die Landshuter auch in der Addition der beiden Ergebnisse vorne lagen, damit den Bonuspunkt bekamen und sich von der letzten Tabellenposition lösen konnten.

«Die Mannschaft hat die Botschaft nach dem Auswärtsrennen in Rybnik verstanden und sich mächtig ins Zeug gelegt», so Teammanager Klaus Zwerschina. «Wir haben gezeigt, dass wir uns zu Hause nicht die Butter vorm Brot nehmen lassen und unsere Stärken gegen eine nicht zu unterschätzende Mannschaft aus Danzig ausgespielt. Die frühe Führung hat uns geholfen, wir haben den Gegner nie wirklich rankommen lassen und sind nach verlorenen Heats gleich wieder zurückgekommen. Dieser Sieg war vor den nächsten schwierigen Rennen enorm wichtig.»

Große Freude auch bei Julian Bielmeier, der nach der Verletzung von Erik Bachhuber am Donnerstag kurzfristig nachnominiert worden war. «Natürlich war ich im Vorfeld sehr angespannt – aufgrund unserer Tabellenposition, und weil ich dieses Jahr nicht so viele Rennen gefahren bin. Ich habe nochmal ausgiebig trainiert und freue mich, dass ich einen guten Einstand liefern konnte.»

Ergebnisse Polnische Liga Landshut vs. Danzig:



Trans MF Landshut Devils, 51 Punkte:

Kai Huckenbeck: 2, 3, 1, 1, 2 – 9

Martin Smolinski: 2, 2, 3, 1, 2 – 10

Marius Hillebrand: 1, 1, 1, – 3

Kim Nilsson: 2, 2, 2, 2, 3 – 11

Dimitri Bergé: 1, 3, 2, 0 – 6

Julian Bielmeier: 2, 1, 0 – 3

Norick Blödorn: 3, 0, 3, 3, 0 – 9



Zdunek Wybrzeze Danzig, 39 Punkte:

Daniel Kaczmarek: 3, 2, 2, 0, 3 – 10

Keynan Rew: 0, 1, 0 – 1

Michael Jepsen Jensen: 0, 3, 3, 2, 2, ex – 10

Oskar Kolak – N/A

Nicolai Klindt: 3, 1, 1, 3, 1 – 9

Milosz Wysocki: 0, 0 – 0

Seweryn Orgacki: 1, 0, ex, 0, 0 – 1

Mads Hansen: 3, ex, 1, 3, 1 – 8