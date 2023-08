Polnische Liga: Landshut mit Niederlage in Play-offs

Die Trans MF Landshut Devils unterlagen in der ersten Runde der Play-Offs zur 1. Polnischen Speedway-Liga zuhause dem Team aus Bromberg mit 44:45 Punkten. Für das Rückrennen am Samstag ist damit alles offen.

Die Verantwortlichen des AC Landshut sowie die gut 2000 Zuschauer in der OneSolar Arena waren am vergangenen Sonntag nicht nur wegen der hochsommerlichen Temperaturen schweißgebadet, sondern auch wegen der Spannung, die das erste Rennen der diesjährigen Play-Offs von Anfang an kennzeichnete. Die Devils, auf Platz 5 der Tabelle liegend, empfingen den zweitplatzierten Bromberg (Bydgoszcz), neben Grünberg (Zielona Gora) einer der Aufstiegskandidaten.

Zwischenzeitlich lagen die Landshuter nach Ausfällen, Disqualifikationen und Niederlagen 13 Punkte hinter den Gästen, bis zu Heat 13 hatten sie sich wieder bis auf einen Punkt Rückstand herangekämpft. In der Endabrechnung fehlten nur ein Punkt zum Unentschieden und zwei Punkte für den Sieg.

«Wir haben uns schwer getan ins Rennen zu finden», analysierte Teammanager Klaus Zwerschina. «Die Sturzorgie und die Verletzung von Kai Huckenbeck haben ihr Übriges dazu getan. Aber die Mannschaft hat große Moral bewiesen und sich ins Rennen zurückgekämpft. Leider hat es am Ende knapp nicht gereicht. Aber wir fahren erhobenen Hauptes nach Bromberg, vielleicht lässt sich das Blatt ja noch wenden.»

Das Rückrennen findet am kommenden Samstag, 26. August, um 16.30 bei Abramczyk Polonia Bydgoszcz statt. Ob eine Fernsehübertragung stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Ergebnisse Polnische Liga Landshut vs. Bromberg:



Trans MF Landshut Devils, 44 Punkte:

Kai Huckenbeck; 1; ex – 1

Kim Nilsson: 2; 2; 3, 3, 2, 2 – 14

Marius Hillebrand: 0; ex – 0

Jonas Jeppesen: 1; ex, ex, 0, 1 – 2

Dimitri Bergé: 0; 3, 3, 2; 3, 3 – 14

Erik Bachhuber: 1; 1; 0 – 2

Norick Blödorn: 2; 2; 3; 1; 3; ex – 11



Abramczyk Polonia Bydgoszcz, 45 Punkte:

Kenneth Bjerre: 2; 1; 1; 2; 3 – 9

Mateusz Szczepaniak: 2; ex, 0 – 2

Simon Szlauderbach: 3; 3; 2; 0; 0 – 8

David Bellego: 0 – 0

Andreas Lyager: 3; 3; 2; 1; 1 – 10

Wiktor Przyjemski: 3; 3; 1; 2; 2 – 11

Olivier Buszkiewicz: ex; 1; 1 – 2

Benjamin Basso: 0; 2; 1; 0 – 3