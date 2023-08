Polnische Liga: Die Saison ist für Landshut beendet

Die Trans MF Landshut Devils unterlagen im Rückrennen der Play-Offs in der 1. Polnischen Speedway-Liga dem Team aus Bromberg (Bydgoszcz) mit 53:37 Punkten deutlich.

Es hat nicht sollen sein: Nach der knappen 44:45-Niederlage im ersten Play-Off-Rennen hatte die Mannschaft der Trans MF Landshut Devils noch alle Chancen, durch einen Überraschungscoup in Bromberg ins Halbfinale einzuziehen. Doch es zeigte sich rasch, dass die Gastgeber mit dem auf ihnen lastenden Druck gut zurechtkamen und alles daransetzten, die Devils unter Kontrolle zu halten.

Nach zwei Durchgängen hatten die Devils bereits 12 Punkte Rückstand. In Heat 13 wurde der Vorsprung durch ein weiteres 5:1 auf 14 Punkte ausgebaut. Mangelnden Kampfgeist kann man der Landshuter Mannschaft nicht vorwerfen, auch wenn das 53:37-Ergebnis vielleicht einen anderen Schluss zuließe. Dass zwei Drittel der Läufe unentschieden ausgingen, zeigt, dass die Devils durchaus mithalten konnten, jedoch fehlte es nach hinten, wovon die insgesamt 13 Nuller in der Bilanz zeugen. Auch konnten die Gäste zwar individuelle Laufsiege, aber keine Heatsiege nach Punkten für sich verbuchen. Damit hat das Team letztlich die Möglichkeit vertan, als Lucky-Loser noch ins Halbfinale einzuziehen, worauf man nach dem knappen Ergebnis in der vergangenen Woche spekuliert hatte.

Dennoch sollte das Tagesergebnis vom Samstag das Gesamtbild der Saison nicht trüben. «Wir sind auf Tabellenplatz 5 in die Play-Offs eingezogen, das darf man nicht vergessen», so Teammanager Klaus Zwerschina. «Unser Ziel war der Klassenerhalt, mit der Perspektive auf die Play-Offs als Zuckerl obendrauf. Das haben wir erfüllt. Natürlich wäre es schön gewesen, jetzt noch etwas draufzusetzen und das Halbfinale zu erreichen. Doch ehrlicherweise muss man zugeben, dass es dafür eine ausgeglichenere Leistung im Team gebraucht hätte, um eine Aufholjagd zu starten, wie sie uns in den letzten beiden Heimrennen gelungen ist. Allerdings ist so eine Übung auswärts eher schwierig, und Bromberg hat seine Mission verfolgt und eine geschlossene Leistung gezeigt. Wir sind trotzdem unter dem Strich mit der Saison zufrieden und werden uns nun mit Vehemenz auf die Planung der Saison 2024 stürzen.»

Ergebnisse Polnische Liga Bromberg vs. Landshut:



Abramczyk Polonia Bydgoszcz, 53 Punkte:

Kenneth Bjerre: 2; 2; 3; 2; 1 – 10

Szymon Szlauderbach: 1; 1; 0 – 2

Mateusz Szczepaniak: 1; 2; 3; 2; 2 – 10

David Bellego: 2; 3; 0; 1 – 6

Andreas Lyager: 1; 2; 2; 2; 2 – 9

Wiktor Przyjemski: 3; 3; 3; 3 – 12

Olivier Buszkieicz: 1; 1; 1 – 3

Benjamin Basso: 1 – 1



Trans MF Landshut Devils, 37 Punkte:

Kai Huckenbeck: 3; 3; 2; 3 – 11

Kim Nilsson: 0; 0; 1; 3; 3 – 7

Lukas Baumann: 0; 1; 0 – 1

Erik Riss: 0; 0; 0 – 0

Dimitri Bergé: 3; 3; 1; 2; 1; 3 – 13

Norick Blödorn: 2; 2; 1; 0; 0; 0 – 5

Erik Bachhuber: 0; 0; 0 – 0