Polen: Zmarzlik ist Champion, Stechen um Platz 2

Bartosz Zmarzlik ist zum dritten Mal Polnischer Speedway-Meister, obwohl er im dritten Finalrennen in Lodsch nicht siegte. Maciej Janowski musste nach einer durchwachsenen Leistung ins Stechen gegen Patryk Dudek.

Nachdem Ende Juli in Krosno gleich zweimal nicht gefahren werden konnte, fiel die Entscheidung um die Polnische Meisterschaft mit Verspätung in Lodsch. Bartosz Zmarzlik reiste mit einem Vorsprung von sieben Zählern auf seinen Verfolger Maciej Janowski zum entscheidenden Finale an, es hätte Gravierendes passieren müssen, dass dem Weltmeister der Titel hätte abgeluchst werden können.

Nachdem Zmarzlik in seinem ersten Heat Jaroslaw Hampel unterlag, ließ er in den weiteren Vorläufen nichts anbrennen, toppte mit 14 Punkten die Wertung und war nach seinem Sieg im 15. Lauf vorzeitig Champion.

Neben Zmarzlik zog Janusz Kolodziej auf direktem Wege ins Tagesfinale ein, während sich aus dem Hoffnungslauf Patryk Dudek und Jaroslaw Hampel ihren Platz sicherten. Zmarzliks härtester Verfolger Maciej Janowski verpasste nach einem letzten Platz im 17. Heat den Hoffnungslauf und musste am Ende seinen zweiten Gesamtrang im Stechen gegen Patryk Dudek behaupten, der im Tagesfinale auf den dritten Rang fuhr.

Den Sieg in Lodsch und auch den Bonuspunkt für die meisten Laufsiege sicherte sich Kolodziej, der Zmarzlik im Finale schlagen konnte, eine Medaille in der Meisterschaft aber verpasste, weil er im ersten Finalrennen gefehlt hatte.

Mit der erfolgreichen Titelverteidigung sicherte sich Zmarzlik zum dritten Mal in Folge die Polnische Meisterschaft und liegt damit auf dem sechsten Rang in der ewigen Bestenliste, die Tomasz Gollob mit acht ersten Plätzen anführt.

Ergebnisse Polnische Meisterschaft, Finale 3, Lodsch/PL:

1. Janusz Kolodziej, 16 Punkte

2. Bartosz Zmarzlik, 16

3. Patryk Dudek, 10

4. Jaroslaw Hampel, 11

5. Oskar Fajfer, 11

6. Kacper Woryna, 9

7. Maciej Janowski, 8

8. Szymon Wozniak, 8

9. Przemyslaw Pawlicki, 8

10. Krzysztof Buczkowski, 7

11. Wiktor Lampart, 6

12. Jakub Miskowiak, 6

13. Dominik Kubera, 4

14. Wiktor Jasinski, 4

15. Piotr Pawlicki, 2

16. Mateusz Swidnicki, 0

17. Grzegorz Zengota, 0

18. Bartlomiej Kowalski, 0



Hoffnungslauf: 1. Jaroslaw Hampel, 2. Patryk Dudek, 3. Kacper Woryna, 4. Oskar Fajfer



Finale: 1. Janusz Kolodziej, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Patryk Dudek, 4. Jaroslaw Hampel

Endstand nach 3 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik, 48 Punkte

2. Maciej Janowski, 35+3

3. Patryk Dudek, 35+2

4. Jaroslaw Hampel, 30

5. Janusz Kolodziej, 28

6. Oskar Fajfer, 25

7. Szymon Wozniak, 25

8. Kacper Woryna, 23

9. Krzysztof Buczkowski, 19

10. Przemyslaw Pawlicki, 17

11. Dominik Kubera, 15

12. Wiktor Lampart, 14

13. Piotr Pawlicki, 14

14. Wiktor Przyjemski, 14

15. Wiktor Jasinski, 11

16. Mateusz Cierniak, 10

17. Jakub Miskowiak, 6

18. Marcin Nowak, 6

19. Adrian Gala, 2

20. Mateusz Swidnicki, 1

21. Bartlomiej Kowalski, 1

22. Hubert Legowik, 0