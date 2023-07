Polen: Bartosz Zmarzlik auf dem Weg zur Meisterschaft

Nach zwei von drei Rennen zur polnischen Einzelmeisterschaft hat Bartosz Zmarzlik alle Trümpfe in der Hand. Nach seinem Sieg bei der Runde in Pila geht der Weltmeister mit sieben Punkten Vorsprung ins Finalrennen.

Die polnischen Grands-Prix-Fahrer Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski und Patryk Dudek standen beim zweiten Finalrennen zur polnischen Einzelmeisterschaft in Pila auf dem Siegerpodest. Zmarzlik, der am Vortag beim Speedway-GP in Schweden erstmals in dieser Saison den Finaleinzug verpasst hatte, war in Pila wieder in sehr guter Form und zog mit zwei Punkten unter Maximum auf direktem Wege ins Finale ein.

Im zweiten Durchgang hatte Zmarzlik einen Punkt an Maciej Janowski abgegeben und im 13. Lauf war es Jaroslaw Hampel, der Zmarzlik einen Zähler abluchsen konnte. Wie Zmarzlik kam auch Dudek nach den Vorläufen auf 13 Punkte. Er war damit ebenso direkt für das Finale qualifiziert, während sich Hampel und Janowski erst über den Hoffnungslauf ihren Platz im Finale verdienen mussten.

Im Finale ging es dann neben dem Sieg und weiteren drei Punkten auch um einen weiteren Bonuspunkt, den der Fahrer mit den meisten Laufsiegen erhält. Zmarzlik hatte wie Dudek, Janowski und Hampel je drei Laufsiege eingefahren und so brachte der Finalsieg dann zu den drei Laufpunkten durch den Bonuspunkt sogar vier Zähler ein. Mit dem Sieg im Finale heimste Zmarzlik dann eben diese vieri Punkte ein und verwies Janowski und Dudek auf die Plätze 2 und 3.

Vor dem dritten und letzten Finalrennen der drei Rennen umfassenden Serie am 30. Juli in Krosno hat Bartosz Zmarzlik nun sieben Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Maciej Janowski.

Ergebnisse Finalrennen 2 zur polnischen Liga in Pila:

1. Bartosz Zmarzlik, 16 + 1

2. Macie Janowski, 14

3. Patryk Dudek, 14

4. Jaroslaw Hampel, 9

5. Dominik Kubera, 11

6. Janusz Kolodziej, 11

7. Przemyslaw Pawlicki, 9

8. Wiktor Przyjemski, 8

9. Szymon Wozniak, 6

10. Okar Fajfer, 6

11. Krysztof Buczkowski, 6

12. Kacper Woryna, 5

13. Wiktor Lampart, 4

14. Wiktor Jasinski, 3

15. Mateusz Cierniak, 2

16. Adrian Gala, 2

17. Mateusz Swidnicki, 0

18. Piotr Pawlicki, 0



Hoffnungslauf: 1. Jaroslaw Hampel, 2. Maciej Janowski, 3. Janusz Kolodziej, 4. Dominik Kubera (d)

Finale: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Maciej Janowski, 3. Patryk Dudek, 4. Jaroslaw Hampel



Stand nach zwei von drei Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik, 34 Punkte

2. Maciej Janowski, 27

3. Patryk Dudek, 25

4. Jaroslaw Hampel, 19

5. Szymon Wozniak, 17

6. Kacper Woryna, 14

7. Oskar Fajfer, 14

8. Wiktor Przyjemski, 14

9. Piotr Pawlicki, 12

10. Krysztof Buczkowski, 12

11. Janusz Kolodziej, 11

12. Dominik Kubera, 11

13. Mateusz Cierniak, 10

14. Przemyslaw Pawlicki, 9

15. Wiktor Lampart, 8

16. Wiktor Jasninski, 7

17. Marcin Nowak, 6

18. Adrian Gala, 2

19. Mateusz Swidnicki, 1

20. Bartlomiej Kowalski, 1

21. Hubert Legowik, 0