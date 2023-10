Meißen: Ronny Weis gewinnt sein letztes Rennen

Ronny Weis gab auf seiner Heimbahn beim Rennen um den silbernen Schuh seinen Abschied vom Speedwaysport. Der Sachse gewann das Rennen letztlich, weil der Ukrainer Vitalii Lysak einen falschen Reifen nutzte.

Der 51. Silberne Stahlschuh ging am Samstag an Ronny Weis, der in Meißen sein letztes Rennen fuhr. Der Sachse fuhr bei vier Starts zu zwei Laufsiegen und zwei zweiten Plätzen, das machte insgesamt zehn Punkte. Der 45-jährige Meißener war am Ende der einzige Fahrer, der im 14 Fahrer umfassenden Starterfeld zweistellig punkten konnte.

Um den zweiten Platz wurde ein Stechen mit drei punktgleichen Fahrern gefahren, welches der Däne Patrick Baek vor Vitalii Lysak und Richard Geyer für sich entschied.

Lysak war zwar nach zwei Laufsiegen auch in seinem dritten Lauf siegreich, wurde dann aber disqualifiziert. Der Ukrainer hatte in diesem Lauf einen nicht markierten Reifen eingesetzt und wurde so nachträglich disqualifiziert, was ihn den Sieg kostete.

Die Praxis, die Anzahl der eingesetzten Reifen zu begrenzen, in dem einzelne Seiten oder Reifen markiert werden, ist in Deutschland nicht unüblich. So ist zum Beispiel im Speedway Team Cup auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Reifen laut Reglement auf zwölf Reifen je Team begrenzt.

Ergebnisse «Silberner Stahlschuh» Meißen:

1. Ronny Weis (D), 10 Punkte

2. Patrick Baek (DK), 9

3. Vitalii Lysak (UKR), 9

4. Richard Geyer (D), 9

5. Jakub Skra (PL), 8

6. Patrick Hyek (D), 8

7. Henry van der Steen (NL), 8

8. Bruno Thomas (D), 7

9. Mirko Wolter (D), 5

10. Leon Arnheim (D), 4

11. Marvyn Katt (D), 2

12. Alexander Schaaf (D), 2

13. Manuel Rau (D), 1

14. Oliver Petersdorf (D), 1



Stechen um Platz 2: 1. Patrick Baek, 2. Vitalii Lysak, 3. Richard Geyer