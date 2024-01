Australien: Max Fricke siegt und übernimmt Führung

Nach dem dritten Rennen zur Australischen Speedway-Meisterschaft ist Rohan Tungate seine Führung los. Max Fricke gewann in Albury und liegt nach drei von fünf Veranstaltungen zwei Punkte voraus.

Rohan Tungate kam als Führender nach zwei Events der Australischen Meisterschaft mit einem Sieg im ersten Lauf in Albury gut ins Rennen, ließ aber in den folgenden Heats einige Punkte liegen. Er schloss die Vorläufe mit zehn Zählern zwar solide ab, büßte aber an Vorsprung ein, da Jack Holder und Jaimon Lidsey jeweils 13 und Max Fricke 12 Punkte holten – und jeder erfahrene Punkt einem Meisterschaftspunkt entspricht.

Im ersten Halbfinale setzte sich Tungate gegen Fricke durch und zog mit seinem Kontrahenten ins Finale ein, wo die Punktewertung 4-3-2-1 lautet. Aus dem zweiten Halbfinale kamen überraschend Ryan Douglas und Ben Cook weiter. Für Jack Holder und Jaimon Lidsey, die Besten nach den Vorläufen, waren die Semifinals Endstation.

Im Finale zog Fricke vom inneren Startplatz in Front und konnte, nachdem er eingangs der Zielkurve eine Attacke von Ryan Douglas, der von außen gestartet war, abgewehrt hatte, souverän zum Sieg und vier zusätzlichen Meisterschaftspunkten fahren. Tungate lag nach dem Start an vierter Stelle und kam trotz einer harten Attacke auf Ben Cook nicht vom letzten Platz weg. Cook seinerseits griff zwar den vor ihm liegenden Douglas an, blieb aber auf dem dritten Rang und freute sich über den unerwarteten Podestplatz.

Die nächsten Punkte werden am Freitag in Mildura vergeben, ehe am 13. Januar in Gillman die Titelentscheidung fällt.

Ergebnisse Australische Meisterschaft Albury:

1. Max Fricke, 16 Punkte

2. Ryan Douglas, 13

3. Ben Cook, 10

4. Rohan Tungate, 11

5. Jack Holder, 13

6. Chris Holder, 9

7. Jaimon Lidsey, 13

8. Sam Masters, 9

9. Josh Pickering, 8

10. Brady Kurtz, 8

11. Keynan Rew, 6

12. Zach Cook, 6

13. James Pearson, 4

14. Jack Morrison, 3

15. Michael West, 1

16. Fraser Bowes, 0

17. Aden Clare, 0



Halbfinale 1: 1. Rohan Tungate, 2. Max Fricke, 3. Chris Holder, 4. Jaimon Lidsey



Halbfinale 2: 1. Ryan Douglas, 2. Ben Cook, 3. Jack Holder, 4. Sam Masters



Finale: 1. Max Fricke, 2. Ryan Douglas, 3. Ben Cook, 4. Rohan Tungate

Stand nach 3 von 5 Rennen:

1. Max Fricke, 43 Punkte

2. Rohan Tungate, 41

3. Jaimon Lidsey, 36

4. Jack Holder, 35

5. Ryan Douglas, 29

6. Josh Pickering, 27

7. Chris Holder, 27

8. Ben Cook, 24

9. Brady Kurtz, 24

10. Sam Masters, 24

11. Zach Cook, 19

12. James Pearson, 15

13. Keynan Rew, 13

14. Michael West, 6

15. Tate Zischke, 5

16. Fraser Bowes, 4

17. Jye Etheridge, 4

18. Jack Morrison, 3