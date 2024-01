Ozeanien-Meisterschaft: Lidsey ringt Woffinden nieder

Jaimon Lidsey siegte in Gillman in allen Läufen

Jaimon Lidsey ist Speedway-Meister von Ozeanien 2024, nachdem er im Finale in Gillman den dreifachen Weltmeister Tai Woffinden hinter sich ließ. Den letzten WM-Qualiplatz Australiens eroberte Brady Kurtz.

Der australische Motorradverband vergibt seine fünf Startplätze für die Qualifikationsrunden zum Speedway-Grand-Prix 2025 rein nach sportlichen Resultaten. Nachdem die Top-4 der Australischen Meisterschaft auf diesem Weg vier der fünf Startplätze belegen, ging es in Gillman um den fünften Qualiplatz.

Tai Woffinden, mit Sam Hagon einer von zwei Briten im Feld, kam mit zwei Laufsiegen bestens ins Rennen, musste sich dann aber Jaimon Lidsey und Brady Kurtz geschlagen geben. Dennoch beendete der dreifache Weltmeister die Vorläufe mit 13 Punkten als Zweitbester.

Sam Hagon gewann sogar seine ersten drei Läufe, doch dann setzte es einen letzten Platz. Mit zwei weiteren Punkten im letzten Durchgang zog der Engländer mit elf Zählern in die Halbfinals ein.

Im ersten Halbfinale setzte sich der ungeschlagene Lidsey vor Kurtz durch, während Pickering und Bowes einpacken mussten. Im zweiten Semifinale siegte Woffinden vor Sedgmen.

Da Lidsey schon über seinen vierten Platz in der Australischen Meisterschaft einen Platz in der GP-Quali hat, ging es im Finale zwischen Kurtz und Sedgmen nicht nur um den Sieg, sondern auch um den fünften WM-Quali-Platz.



Lidsey blieb auch im siebten Lauf ungeschlagen und gewann vor Woffinden. Da Kurtz im Finale als Dritter ins Ziel fuhr, sicherte sich dieser neben Bronze auch den Platz in der WM.

Ergebnisse Ozeanien-Meisterschaft Gillman/AUS:

1. Jaimon Lidsey (AUS), 21 Punkte

2. Tai Woffinden (GB), 18

3. Brady Kurtz (AUS), 14

4. Justin Sedgmen (AUS), 12

5. Josh Pickering (AUS), 13

6. Sam Hagon (GB), 12

7. Fraser Bowes (AUS), 9

8. Zane Keleher (AUS), 7

9. Michael West (AUS), 7

10. Jacob Hook (AUS), 7

11. Sam Martin (AUS), 5

12. Dayle Wood (AUS), 4

13. Jack Morrison (AUS), 2

14. Declan Knowles (AUS), 2

15. Matt Marson (AUS), 2

16. Jake Turner (NZ), 1



Semifinale 1: 1. Jaimon Lidsey, 2. Brady Kurtz, 3. Josh Pickering, 4. Fraser Bowes



Semifinale 2: 1. Tai Woffinden, 2. Justin Sedgmen, 3. Sam Hagon, 4. Zane Keleher



Finale: 1. Jaimon Lidsey, 2. Tai Woffinden, 3. Brady Kurtz, 4. Justin Sedgmen