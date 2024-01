Australien: Fricke verzockt Führung – Tungate Meister

Die Entscheidung in der Australischen Speedway-Meisterschaft ist gefallen: Max Fricke war mit Vorsprung ins letzte von fünf Rennen in Gillman gegangen, konnte daraus aber kein Kapital schlagen.

2023 war es Jason Doyle, der im letzten Rennen der Australischen Meisterschaft seinen Vorsprung verspielte und den Titel verlor. Dieses Jahr erging es Max Fricke so, der vor dem Saisonfinale in Gillman stattliche fünf Punkten Vorsprung auf den Zweiten Rohan Tungate hatte.

Gleich im ersten Lauf trafen die Favoriten aufeinander: Für Fricke endete das mit einer Disqualifikation, während Tungate den Sieg einfuhr. So schmolz der Vorsprung schon im ersten Durchgang von fünf auf zwei Zähler. Für Tungate lief es in den folgenden Läufen wie am Schnürchen und der 33-Jährige holte insgesamt vier Siege. Erst im letzten Durchgang gab Tungate Punkte ab, als er hinter Jaimon Lidsey und Ben Cook Dritter wurde.

Für Fricke ging es nach der Disqualifikation zunächst bescheiden weiter, nach zwei dritten Plätzen steigerte sich der ehemalige Grand-Prix-Pilot mit zwei Siegen und kam mit acht Punkten gerade noch in die Halbfinals.

Da Tungate in den Vorläufen mit 13 Zählern genau fünf mehr als Fricke geholt hatte, waren sie mit 67 in der Gesamtwertung punktgleich. Im ersten Halbfinale trafen Tungate und Fricke auf die Holder-Brüder Jack und Chris, da erst im Finale wieder Punkte vergeben werden, war der Finaleinzug für die Titelkontrahenten von entscheidender Bedeutung. Tungate gewann – da Fricke hinter den Holders blieb, stand Tungate im Finale und musste in diesem nur noch ins Ziel kommen, um nach 2018 zum zweiten Mal Australischer Champion zu werden.

Brady Kurtz, der bereits in Mildura gewonnen hatte, kam mit Lidsey aus dem zweiten Halbfinale ins Finale und konnte dieses für sich entscheiden. Tungate kam als Zweiter ins Ziel und durfte sich als neuer Meister feiern lassen. Nach dem Finale gab es noch ein Stechen zwischen Lidsey und Jack Holder um die Bronzemedaille, das Holder gewann.

Die ersten vier erhalten einen Startplatz für die Qualifikationsrennen zum Speedway-Grand-Prix 2025, ein fünfter für die australische Föderation wird im Zuge der Ozeanien-Meisterschaft vergeben.

Ergebnisse Australische Meisterschaft Gillman:

1. Brady Kurtz, 17 Punkte

2. Rohan Tungate, 16

3. Jaimon Lidsey 13

4. Jack Holder, 13

5. Chris Holder, 11

6. Ben Cook, 10

7. Max Fricke, 8

8. Sam Masters, 7

9. Josh Pickering, 7

10. Michael West, 7

11. Keynan Rew, 5

12. Ryan Douglas, 4

13. Zach Cook, 4

14. Fraser Bowes, 3

15. James Pearson, 3

16. Jake Turner, 1

17. Jack Morrison, 0



Halbfinale 1: Rohan Tungate, 2. Jack Holder, 3. Chris Holder, 4. Max Fricke



Halbfinale 2: Jaimon Lidsey, 2. Brady Kurtz, 3. Ben Cook, 4. Sam Masters



Finale: 1. Brady Kurtz, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, 4. Jack Holder



Stechen um Platz 3 im Gesamtklassement: 1. Jack Holder, 2. Jaimon Lidsey

Endstand nach 5 Rennen:

1. Rohan Tungate, 70 Punkte

2. Max Fricke, 67

3. Jack Holder, 61+3

4. Jaimon Lidsey, 61+2

5. Brady Kurtz, 57

6. Ben Cook, 42

7. Chris Holder, 42

8. Josh Pickering, 41

9. Sam Masters, 41

10. Ryan Douglas, 40

11. Zach Cook, 28

12. Keynan Rew, 22

13. James Pearson, 18

14. Michael West, 14

15. Fraser Bowes, 11

16. Justin Sedgmen, 9

17. Tate Zischke, 5

18. Jye Etheridge, 4

19. Jack Morrison, 3

20. Jake Turner, 1