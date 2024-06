Polnische Liga: Klatsche für Landshut gegen Gnesen 01.06.2024 - 16:09 Von Claudia Patzak

© Niklas Breu Erik Riss war bester Landshuter

Mit 55:35 Punkten unterlagen die Trans MF Landshut Devils in der Polnischen Speedway-Liga beim Auswärtsrennen in Gnesen (Gniezno) erneut deutlich. Gegen den Tabellenletzten Pila muss am Sonntag ein Sieg her.