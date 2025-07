Speedway: In Kroatien geht es für die Frauen um Gold

Kann die angeschlagene Celina Liebmann ihren Titel als schnellste Speedwayfahrerin der Welt erfolgreich verteidigen? Die Entscheidung dazu fällt am Samstag in Kroatien.

«Die FIM-Bahnsportkommission und -Frauenkommission freuen sich sehr über die Women’s Speedway Academy in Donji Kraljevec. In die Akademie stecken wir enorm viel Arbeit, und ich weiß, wir sind alle ungemein stolz darauf, dass diese wichtige Initiative mit der Hilfe vieler Menschen und Partner weiterhin floriert», bringt FIM-Bahnsport-Boss Armando Castagna seine Vorfreude auf das speziell für Frauen ausgerichtete Event zum Ausdruck.

In Donji Kraljevec, bei Gorican in Kroatien, findet die vierte Speedway-Akademie für Frauen statt; und wie bei der Premiere in Teterow im vergangenen Jahr wird in einem Abschlussrennen der Titel für die schnellste Frau im Speedwaysport ausgefahren – offiziell geht es um die Gold-Trophy.

Titelverteidigerin Celina Liebmann, die seit Anfang Mai kein Rennen mehr gefahren ist, nimmt derzeit an der zweitägigen Trainingsakademie unter Anleitung von Glen Phillips und Greg Hancock teil. Liebmann ist bei weitem nicht zu 100 Prozent fit, will sich aber den Event in Kroatien nicht entgehen lassen.

«Nach verschiedenen Therapien und Ansätzen geht es mir unter Belastung leider noch nicht besser. Bei meinem Versuch, letzte Woche Speedway zu fahren, bin ich aufgrund starker Schmerzen in der zweiten Runde gescheitert. Ich möchte dennoch die inoffizielle Weltmeisterschaft in Kroatien nicht ohne es zu versuchen sausen lassen», so Liebmann in einem Social-Media-Post. «Ich werde versuchen, das Rennen zu fahren und mich so gut wie möglich durchzubeißen. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit meiner Physiotherapeutin Katrin Weidinger.»

Im 13 Teilnehmer umfassenden Fahrerfeld tummeln sich gleich sechs Frauen aus Deutschland, mit Patricia Erhart und Hannah Grünwald kommen zwei starke Herausforderer Liebmanns aus dem eigenen Land.

Line-up FIM Women's Gold Trophy Donji Kraljevec/HR:

#179 Jenny Apfelbeck (D)

#13 Alina Sassenhagen (D)

#838 Katja Stoffer Jorgensen (DK)

#272 Martyna Mroz (PL)

#887 Hannah Grunwald (D)

#202 Anna Hajkova (SK)

#15 Mascha Schwend (D)

#36 Rachel Hellowell (GB)

#324 Patricia Erhart (D)

#289 Celina Liebmann (D)

#81 Nynke Sijbesma (NL)

#208 Louise Funch Larsen (DK)

#89 Tayla Street (AUS)