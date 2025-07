Speedway-Bundesliga: Heimschlappe für Stralsund

Ein spannendes Bundesliga-Duell lockte die Speedway-Fans ins Paul-Greifzu-Stadion – doch am Ende reichte es für die Nordsterne nicht ganz: Stralsund unterlag den Gästen aus Wittstock mit 42:48 Punkten.

Nach der deutlichen Niederlage in Güstrow hatte sich das Team um Kapitän Lars Skupien viel vorgenommen. Trotz kurzfristiger Ausfälle in der Woche vor dem Renen präsentierte sich die Mannschaft kampfstark. Besonders Neuzugang Daniil Kolodinski überzeugte bei seinem Heimdebüt mit starken 13 Punkten und avancierte zum Topscorer der Nordsterne. Unterstützt wurde er durch Skupien (10), Patrick Hansen (10), Michael West (7) und Kevin Juhl Pedersen (2).

Auch die Wölfe Wittstock reisten bestens vorbereitet an. In bestechender Form präsentierte sich Jonas Knudsen, der mit 17 Punkten die Tagesbestleistung erzielte und maßgeblich zum Auswärtserfolg beitrug. Mit soliden Leistungen von Filip Seniuk, Jesper Knudsen und Sam Jensen (jeweils 10) sowie Marlon Hegener (1) demonstrierten die Wölfe ihre geschlossene Teamstärke.

Die Wölfe legten von Beginn an los und konnten sich bis Lauf 5 einen Vorsprung von 8 Punkten erarbeiten. Ein Wendepunkt des Rennens hätte Lauf 6 sein können: Lars Skupien lag zunächst in Führung, stürzte jedoch nach einem harten, aber regelkonformen Manöver von Filip Seniuk. Das Rennen wurde mit 5:1 für Stralsund gewertet und war so nicht nur ein kurzzeitiger Hoffnungsschimmer, sondern zeigte auch, dass die Nordsterne als gleichwertiger Gegner auch in der Lage gewesen wären, dieses Heimrennen zu gewinnen.

Bis in die Schlussläufe kämpften die Nordsterne um die Wende, doch das Team von Manager Maximilian Dittrich konnte die Gäste aus Wittstock nicht mehr gefährden. Die Wölfe verteidigten ihren Vorsprung erfolgreich bis ins Ziel und belohnten sich mit wichtigen Auswärtspunkten.

Allerdings ist die Revanche schon in Sicht: Bereits am 1. August kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen beider Teams. Dann gastieren die Nordsterne in der Event-Arena Wittstock – Bahnsport-Fans, insbesondere die Anhänger beider Teams, werden diesem Termin gespannt erwarten, da er für den weiteren Verlauf der Meisterschaftsrunde von großer Bedeutung ist.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga:



MC Nordstern Stralsund, 42 Punkte:

Daniil Kolodinski 13

Lars Skupien 10

Kevin Juhl Pedersen 2

Michael West 7

Patrick Hansen 10



MSC Wölfe Wittstock, 48 Punkte:

Jonas Knudsen 17

Filip Seniuk 10

Jesper Knudsen 10

Sam Jensen 10

Marlon Hegener 1

Stand nach 3 Rennen:

1. MC Güstrow Torros, 2 Rennen/4 Matchpunkte/107 Laufpunkte

2. MSC Wölfe Wittstock, 2/2/89

3. MC Nordstern Stralsund, 2/0/74