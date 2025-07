Polen: Patryk Dudek baute mit Sieg die Führung aus

Mit 17 von 18 Punkten hat Patryk Dudek seinen Vorsprung in der Polnischen Speedway-Meisterschaft ausgebaut und ist nun der Favorit auf den Titel. Für einen Aufreger sorgte Mateusz Cierniak.

Vor dem Finale der Polnischen Speedway-Meisterschaft im August in Tschenstochau (Czestochowa) hat sich Patryk Dudek einen Vorsprung von vier Punkten erarbeitet, nachdem er im zweiten Finalrennen in Ostrowo (Ostrow Wielkopolski) siegte. Dudek knüpfte nahtlos an seine starke Performance der letzten Wochen an und gab in den Vorläufen lediglich einen Zähler an Dominik Kubera ab. Mit 14 Punkten stand Dudek direkt im Finale, in dem zusätzliche Punkte für die Meisterschaft vergeben werden. Spannend um den direkten Finaleinzug wurde es im 20. Lauf, als Kubera, Sieger des ersten Rennens in Thorn (Torun), auf Weltmeister Bartosz Zmarzlik traf, da beide Fahrer elf Zähler auf dem Konto hatten. Zmarzlik setzte sich gegen Kubera durch, der sich mit Wiktor Przyjemski über den Last-Chance-Heat seinen Platz im Finale sichern konnte.

Im Finale trafen Kubera und Zmarzlik im wahrsten Sinne des Wortes erneut aufeinander: Nach dem Start führte Dudek vor Kubera, während der Weltmeister zwischenzeitlich sogar nur auf dem vierten Rang lag. In der zweiten Runde hatte Zmarzlik bei einer Attacke auf Wiktor Przyjemski einen Aufsteiger und kreuzte dadurch die Linie Kuberas, der zu Sturz kam, während Zmarzlik sein Bike artistisch abfangen konnte. Für den Wiederholungslauf, den Dudek vor Kubera und Przyjemski gewann, war Zmarzlik als Abbruchverursacher ausgeschlossen.

Für Aufsehen sorgte Mateusz Cierniak im 19. Lauf: Bartlomiej Kowalski hatte das Vorderrad Cierniaks touchiert, der sein Motorrad wieder unter Kontrolle bringen konnte. Das Manöver Kowalskis quittierte Cierniak, indem er ihm noch während des Rennens den Mittelfinger zeigte.

Ergebnisse Polnische Speedway-Meisterschaft, Finale 2, Ostrowo/PL:

1. Patryk Dudek, 17 Punkte

2. Dominik Kubera, 15

3. Wiktor Przyjemski, 12

4. Bartosz Zmarzlik, 14

5. Kacper Woryna, 11

6. Gleb Chugunov, 10

7. Szymon Wozniak, 9

8. Pawel Przedpelski, 7

9. Bartlomiej Kowalski, 7

10. Maciej Janowski, 6

11. Mateusz Cierniak, 5

12. Jakub Miskowiak, 5

13. Krzysztof Buczkowski, 5

14. Jakub Jamrog, 2

15. Jakub Krawczyk, 1

16. Pawel Sitek, 0

17. Sebastian Szostak, 0



Last-Chance-Heat: 1. Wiktor Przyjemski, 2. Dominik Kubera, 3. Kacper Woryna, 4. Gleb Chugunov



Finale: 1. Patryk Dudek, 2. Dominik Kubera, 3. Wiktor Przyjemski, 4. Bartosz Zmarzlik D.

Stand nach 2 von 3 Rennen:

1. Patryk Dudek, 32 Punkte

2. Dominik Kubera, 28

3. Bartosz Zmarzlik, 26

4. Wiktor Przyjemski, 22

5. Kacper Woryna, 22

6. Pawel Przedpelski, 16

7. Szymon Wozniak, 16

8. Maciej Janowski, 14

9. Bartlomiej Kowalski, 12

10. Mateusz Cierniak, 11

11. Piotr Pawlicki, 10

12. Gleb Chugunov, 10

13. Przemyslaw Pawlicki, 9

14. Krzysztof Buczkowski, 8

15. Jakub Miskowiak, 6

16. Antoni Kawczynski, 4

17. Jakub Krawczyk, 3

18. Jakub Jamrog, 2

19. Mikolaj Duchinski, 1

20. Pawel Sitek, 0

21. Sebastian Szostak, 0