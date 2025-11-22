Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Bahnsport: FIM gibt weitere Termine für 2026 bekannt

Von Manuel Wüst
In Abensberg findet eine Qualirunde für den SGP statt
© FIM

In Abensberg findet eine Qualirunde für den SGP statt

Die FIM-Bahnsportkommission hat weitere Termine aus dem Kalenderjahr 2026 veröffentlicht. Für die Frauen wurde ein weiteres Prädikat geschaffen, die Daten des Langbahn-GP sollen demnächst folgen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Während noch an den Terminen für die Langbahn-Weltmeisterschaft und dem Langbahn-WM-Challenge gearbeitet wird, wurden die Termine für die Qualifikation zum Speedway-GP 2027 und dem SGP2 neben jenen für die Frauen-Prädikate und zwei auf der Langbahn bekanntgegeben.

Als einziger deutscher Veranstalter wurde der MSC Abensberg berücksichtigt, der die erste Qualifikationsrunde zum Speedway-Grand-Prix-Challenge in Terenzano (Italien) am Pfingstmontag ausrichten wird. Die sportliche Qualifikation für den SGP2 wird am 27. Juni mit Rennveranstaltungen in Pardubitz (CZ), Scharnowitz (SK) und Fjelsted (DK) ausgetragen.

Für Frauen gibt es im kommenden Jahr in Donji Kraljevec gleich zwei offizielle FIM-Wettbewerbe und es wird in der 500-ccm-Klasse der World Cup und in der 250-ccm-Klasse die Gold Trophy ausgefahren.

Für die Langbahn wurden zwei Events im niederländischen Roden angekündigt: Am 9. Mai wird das Finale im U23-World-Cup dort stattfinden und am 20. September richtet der niederländische Club das Langbahn der Nationen aus.

Prädikatstermine 2026:

Speedway-GP-Qualifikation:
25. Mai – Qualifikationsrunde 1 – Abensberg (D)
30. Mai – Qualifikationsrunde 2 – Scharnowitz (SK)
30. Mai – Qualifikationsrunde 3 – Glasgow (GB)
25. Juli – GP-Challenge – Terenzano (I)

SGP2-Qualifikation:
27. Juni – Qualifikationsrunde 1 – Pardubitz (CZ)
27. Juni – Qualifikationsrunde 2 – Krsko (SLO)
27. Juni – Qualifikationsrunde 3 – Fjelsted (DK)

Women's Speedway World Cup:
4. Juli – Finale – Donji Kraljevec (HR)

Women's Speedway Gold Trophy:
4. Juli – Finale – Donji Kraljevec (HR)

U23-Langbahn-World-Cup:
9. Mai – Finale – Roden (NL)

Langbahn der Nationen:
20. September – Finale – Roden (NL)


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025

Von Thomas Kuttruf
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 22.11., 11:35, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Sa. 22.11., 12:35, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Sa. 22.11., 12:40, National Geographic
    Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof
  • Sa. 22.11., 13:05, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Sa. 22.11., 13:50, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Sa. 22.11., 14:15, Bibel TV
    Weitersagen. Beten. Spenden.
  • Sa. 22.11., 14:45, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Sa. 22.11., 15:25, Schweiz 2
    Formel 1: Großer Preis von Las Vegas
  • Sa. 22.11., 15:40, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Sa. 22.11., 16:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2211054513 | 11