Mai 2026: Größter Speedway-Event jemals in Landshut

Am 1. Mai 2026 veranstaltet der AC Landshut das Halbfinale für den Speedway-World-Cup, am Abend darauf erfolgt der WM-Auftakt mit dem Grand Prix von Deutschland.

Dass Landshut durch die Ausrichtung des Speedway-Grand-Prix von Deutschland am 2. Mai im kommenden Jahr erneut ein wichtiger Schauplatz für die Bahnsportwelt ist, sollte für viele Fans keine Überraschung sein. Die Nachricht, dass einen Tag zuvor, am Freitag, 1. Mai, das World-Cup-Halbfinale mit der deutschen Nationalmannschaft in der OneSolar-Arena stattfindet, ist hingegen ein Paukenschlag.

Für den AC Landshut ein historisches Ereignis und eine große Herausforderung. Gerald Simbeck, 1. Vorsitzender, zeigt sich begeistert: «Dieser Doppel-Event ist ein Traum für den Club, unsere Fans, das gesamte Umfeld und alle deutschen Speedwayfans. Zwei Weltmeisterschafts-Events innerhalb von 24 Stunden in Landshut – das ist einmalig.»

Wie kam diese Großveranstaltung zustande? Simbeck: «Als wir Anfang 2025 die erste Anfrage für diesen Doppelevent erhalten haben, waren wir angesichts der Mammutaufgabe zunächst skeptisch, ob dies alles so zu stemmen ist. Wenn die wichtigsten Entscheidungsträger der Speedwaywelt ausgerechnet Landshut, unseren Club, für solche Großevents haben wollen, zeigt dies den enormen Stellenwert des Vereins und unserer Funktionäre. Nach einer kurzen Überlegung war schnell klar, dass sich hier eine Megachance für den deutschen Speedwaysport bietet, national noch mehr Medienpräsenz zu erzielen und der deutschen Nationalmannschaft einen Heimvorteil zu bescheren. Auch deshalb haben wir am Ende zugestimmt und freuen uns auf dieses unvergessliche Megawochenende.»

Am Freitagabend (1. Mai) geht es im ersten Halbfinale der Team-Weltmeisterschaft um den Einzug in das große Finale am 29. August in Warschau. Die deutsche Nationalmannschaft mit Fahrern wie Kai Huckenbeck, Norick Blödorn, Erik Riss, Kevin Wölbert und weiteren Cracks wird alles daransetzen, sich vor heimischer Kulisse die Qualifikation für das entscheidende Rennen zu sichern. Die Fans erwartet ein nervenzerreißender Kampf um jeden Punkt.



Nur 24 Stunden später wird es noch explosiver, am Samstagabend, 2. Mai, beginnt in der OneSolar-Arena die Speedway-Weltmeisterschaft 2026 mit dem ersten Grand Prix.



Der Ticketvorverkauf für beide Rennen wird Mitte Dezember starten. Neben Tagestickets wird es auch ein vergünstigtes Kombiticket für beide Renntage geben.