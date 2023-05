Timo Lahti: Kontroverser Wechsel in der Bundesliga

Die neuformierte Speedway-Bundesliga hat nach nur zwei gefahrenen Rennen ihre erste große Überraschung. Der finnische Topfahrer Timo Lahti wechselt noch vor seinem ersten Einsatz von Brokstedt nach Güstrow.

Timo Lahti hatte dem vierfachen Deutschen Meister Brokstedt vor der Saison 2023 eine mündliche Zusage erteilt, wurde beim DMSB gemeldet und war als Fahrer eingeplant. Bei der Heimpremiere am 1. Mai sagte der Finne, der mit Brokstedt 2021 den Meistertitel errang, aus Termingründen ab. Für das Auswärtsrennen in Güstrow (12. Mai) stand er nicht im Aufgebot der Wikinger. Die Wahl von Teammanagerin Sabrina Harms fiel auf Kai Huckenbeck und Norick Blödorn. «Aufgrund der Average-Regelung mussten wir eine Entscheidung treffen. Alle drei können wir nicht gleichzeitig einsetzen.»

Der Bitte um einen Transfer von Seiten des Finnen kamen die Verantwortlichen in Brokstedt sportlich fair nach. «Ein Streit in so einer Sache bringt niemandem etwas. Klar möchte jeder Fahrer nach seinen Wünschen eingesetzt werden, doch letztlich entscheidet der Club, wer aufgestellt wird», sagte Vorstand Michael Schubert. «Da der Vertrag mit Timo noch nicht schriftlich fixiert war, sehe ich in dem Wechsel kein Problem, obwohl für mich Zusagen hanseatisch gesehen Bestand haben.»

Schubert erkennt durch den Wechsel für den Verlauf der Liga sogar positive Aspekte. «Timo ist ein Punktegarant und wird sicherlich eine Bereicherung in Güstrow. Auch wenn er am Freitag gegen uns fährt, wünschen wir ihm alles Gute.» Letztlich sei es das Ziel aller Clubs, dem Publikum spannende Rennen zu bieten. Gerade nach den ersten beiden sehr deutlichen Rennergebnissen könnte dieser Wechsel die Bundesliga diesem Ziel näherbringen.