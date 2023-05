Speedway-Bundesliga: Güstrow übernimmt Tabellenspitze

Nach dem Sieg gegen Brokstedt hatten die Güstrower Oberwasser und präsentierten sich mit einer starken Truppe auch im Speedway-Bundesliga-Heimrennen gegen Olching in Topform.

Was die 1500 Zuschauer in Güstrow zu Beginn des Heimrennens ihrer Bundesligatruppe am Freitagabend erlebten, war kaum zu glauben: Etwas unerwartet starteten die Torros vehement ins Match und konnten bis zu Lauf 4 sagenhafte drei Doppelsiege gegen Olching erzielen und so mit 12 Punkten Vorsprung in Führung gehen.

«Nach diesem Auftakt war ich geschockt», gab Olchings Teammanager Stephan Wunderer zu. «Ich befürchtete wieder eine so heftige Niederlage, wie bei unserem ersten Rennen.» Doch anschließend entwickelte sich das Rennen vollkommen anders, denn zur Wahrheit gehört auch, dass das Team aus Bayern in den noch verbleibenden Läufen 33 Punkte sammelte, während die Torros nur auf 27 kamen.

«Uns hat sicher geholfen, dass unser Team in der gleichen Aufstellung wie beim letzten Mal antrat und so noch besser harmonierte», analysierte Güstrows Teammanager Maurice Mörke. «Mit dem Start ins Match hätten wir so natürlich nicht gerechnet, da kam uns sicher die Bahnkenntnis entgegen.»

Allerdings konnten sich die Olchinger im Verlauf des Rennens besser auf die sich änderten Bedingungen einstellen und den Rückstand immer mehr verkürzen. Nach Lauf 10 waren es nur noch vier Zähler Unterschied, da merkte auch die Anhängerschaft der Torros, dass der Ausgang des Rennens noch nicht sicher ist.

Nach Abschluss der 12 Vorläufe hatte die Torros 40 Punkte auf dem Konto und so zumindest ein Unentschieden schon ziemlich sicher. Weil es um den Sieg ging, hatten es die Finalläufe noch mal so richtig in sich. Zunächst sicherten Michael Härtel und Jonas Jeppesen hinter dem siegreichen Nicolai Klindt, der mit dreimal null Punkten zunächst überhaupt nicht ins Rennen fand, dann aber drei Siege folgen ließ, ein Unentschieden für die Torros und damit den nächsten Heimsieg. Anschließend kämpften Timo Lahti und Martin Smolinski rundenlang und wunderschön anzusehen um den zweiten Rang hinter dem Olchinger Francis Gusts. Da der Güstrower Lahti vor «Smoli» ins Ziel kam, waren die Torros am Ende mit einem Vorsprung von 6 Punkten erfolgreich.

Mit diesem Heimsieg übernahm der MC Güstrow die Führung in der Tabelle, die allerdings wenig aussagt, da nur das Team aus der Barlachstadt schon drei Rennen absolviert hat.

Nun steht für die Güstrower Anhängerschaft eine lange Pause an, denn das abschließende Heimrennen findet erst am 2. Oktober statt. Vorher müssen die Torros noch auswärts in Olching und Stralsund antreten.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga Güstrow vs. Olching:

1. MC Güstrow Torros, 45 Punkte: Timo Lahti (FIN), 14. Michael Härtel 10. Jonas Jeppesen (DK), 11. Peter Ljung (S), 10. Ben Ernst 0, Adam Bednar (CZ), 0.



2. MSC Olching, 39 Punkte: Nicolai Klindt (DK), 12. Francis Gusts (LV), 7. Martin Smolinski 11. Valentin Grobauer 5. Erik Bachhuber 4.



Bundesliga-Tabelle nach 4 Rennen:

1. Güstrow, 3 Rennen, 4 Matchpunkte, 121 Laufpunkte

2. Brokstedt, 2 / 2 / 92

3. Stralsund 1 / 2 / 51

4. Olching 2 / 0 / 71