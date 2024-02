Bundesliga-Ausstieg: Olching hat zu viel draufgelegt

Nach nur einjährigem Comeback in der Speedway-Bundesliga steigt Vizemeister Olching wieder aus. Nach dem Rückzug eines Sponsors und einem Draufzahlgeschäft 2023 macht das Engagement keinen Sinn.

Beim traditionellen Faschingsumzug hatte die Vertretung des MSC Olching mit dem schönsten Wagen den ersten Platz geholt. In der Speedway-Bundesliga 2024 wird es jedoch keine Teilnahme des MSCO geben, und das nach nur einjährigem Comeback. Hauptgrund für den Rückzug ist das Geld, denn trotz eines Sponsors lieferte die Saison 2023 ein Minus und der Club hat kräftig draufgezahlt, da die Zuschauereinnahmen bei den Heimrennen nicht wie erhofft waren. Zum großen Bedauern des Clubs zieht sich der Sponsor zurück, womit eine Teilnahme an der Bundesliga 2024 für Olching nicht zu stemmen ist.

«Ich finde es wahnsinnig schade, dass wir in der bevorstehenden Saison nicht dabei sein können, denn die Bundesliga ist eine super Sache, da wird richtig guter Sport gezeigt! Aber es funktioniert eben finanziell nicht», kommentierte Sport- und Tourenleiter Stephan Wunderer den Ausstieg. Doch es gibt Bestrebungen für die Saison 2025, in welcher der MSC Olching sein 75-jähriges Bestehen feiert, wieder in Deutschlands höchste Liga einzusteigen. «Wir werden alles dafür tun, dass wir in unserem Jubiläumsjahr mit Vollgas mit von der Partie sind.»

Den Fans will der MSC Olching, der westlich der bayrischen Landeshauptstadt München beheimatet ist, in der Saison 2024 drei Events mit insgesamt vier Rennen bieten und bleibt dem Speedway Team Cup sowie dem ADAC Bayern Cup und der Nachwuchsförderung treu.

Renntermine in Olching 2024:

30. Mai: Internationales ADAC Speedwayrennen «German Open»



13. Juli: Vorlauf zum ADAC Bayern Cup



14.Juli: Speedway Team Cup



13. Oktober: Int. ADAC Speedwayrennen um das «Goldene Band der Schlossbrauerei Maxlrain»