Speedway-EM 2022: Güstrow musste nicht nachdenken

In vier Events wird der Speedway-Europameister 2022 ermittelt. Die Fans in Deutschland dürfen sich auf ein Finalrennen in Deutschland freuen – erneut ist Güstrow Austragungsort.

Zwei Rennen in Polen, eines in Deutschland und der Abschluss der Serie im tschechischen Pardubitz: Die Termine für die vier Finalrennen der Speedway-Europameisterschaft wurden nun offiziell bekanntgegeben, nachdem schon länger feststand, wo die Qualifikationsrennen sind.

Der Auftakt der vier Rennen umfassenden Speedway-EM wird im polnischen Rybnik Anfang Juli sein, Anfang August folgt Güstrow. «Von unserer Seite mussten wir nicht lange überlegen, ob wir die Speedway-EM wieder ausrichten. Schließlich ist sie neben dem Grand Prix das höchste Prädikat in Deutschland, und die Zusammenarbeit mit One Sport hat von Anfang an super funktioniert», so Clubchef Torsten Jürn. «Die EM wird neben den Klassikern zu Ostern und Pfingsten das Highlight in unserem Stadion sein.»

Im September geht es dann in die Entscheidung. Am 3. September wird die Serie erstmals in Lodz Station machen, ehe am 23. September in Pardubitz der Titel vergeben wird. Der Europameister wird zum Auftakt des großen Goldhelm-Rennwochenendes am Freitag, 23. September, gekürt.

Aus dem Vorjahr sind mit den Dänen Mikkel Michelsen und Leon Madsen, den Polen Piotr Pawlicki und Patryk Dudek sowie dem Briten Daniel Bewley fünf Fahrer für die Finalserie 2022 gesetzt. Die weiteren Fahrer werden über den Challenge ermittelt, hinzu kommen die Dauer-Wildcards.

Speedway-EM 2022 Qualifikation:

30. April – Stralsund (D)

30. April – Rivne (UA)

7. Mai – Debrecen (H)

21. Mai – Nagyhalasz (H)

18. Juni – Challenge Krsko (HR)



Finalserie:

2. Juli – Rybnik (PL)

6. August – Güstrow (D)

3. September – Lodz (PL)

23. September – Pardubitz (CZ)