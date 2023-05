EM-Challenge: Bergé überragend – famoses 5er-Stechen

Dimitri Bergé hat den Speedway-EM-Challenge im ungarischen Nagyhalasz gewonnen und sich damit eines von fünf Tickets für die Serie gesichert. Der Olchinger Martin Smolinski musste sich krankheitsbedingt abmelden.

Nach dem Speedway-EM-Challenge in Nagyhalasz stehen zwei Drittel des Line-ups für die diesjährige Speedway-Europameisterschaft fest, die am 17. Juni in Tschenstochau (Czestochowa) beginnt. Dimitri Bergé war in einem ausgeglichenen Feld, bei dem am Ende lediglich zwei Punkte den zweitplatzierten Kacper Woryna und den elfplatzierten Timo Lahti trennten, der überragende Fahrer. Der Franzose, der in der polnischen Liga in Diensten der Trans MF Landshut Devils steht, gewann seine ersten vier Läufe und konnte somit problemlos einen dritten Rang im letzten Durchgang verschmerzen.

Spannender ging es um die weiteren Platzierungen zu. Auf dem zweiten Rang lagen mit Kacper Woryna, Jan Kvech und Grzegorz Zengota drei Fahrer mit zehn Punkten. Die zwei Polen und der Tscheche hatten trotz Punktgleichheit ihr Finalticket ebenfalls sicher in der Tasche.

Die Spannung gipfelte um den fünften und letzten Qualifikationsplatz: Gleich fünf Fahrer hatten neun Punkte auf ihrem Konto und mussten diesen in einem Minirennen mit weiteren vier Läufen ausfahren. Aus diesem ging der Däne Andreas Lyager mit zwei Siegen hervor und sicherte sich so den letzten Finalplatz.

Für die anstehende Europameisterschaft gehen mit fünf von zehn Startplätzen die Hälfte an Polen. Drei Dänen und je ein Franzose und Tscheche sind die weiteren Teilnehmer, die bisher feststehen. In den kommenden Tagen wird erwartet, dass von Vermarkter One Sport fünf weitere Teilnehmer für die vier Rennen umfassende Serie bekanntgegeben werden.

Ergebnisse Speedway-EM-Challenge Nagyhalasz/H:



Qualifiziert für die EM:

1. Dimitri Bergé (F), 13 Punkte

2. Kacper Woryna (PL), 10

3. Jan Kvech (CZ), 10

4. Grzegorz Zengota (PL), 10

5. Andreas Lyager (DK), 9 + 1. im Stechen



Ausgeschieden:

6. Antonio Lindbäck (S), 9 + 2. im Stechen

7. Szymon Wozniak (PL), 9 + 3. im Stechen

8. Niels-Kristian Iversen (DK), 9 + 4. im Stechen

9. Mads Hansen (DK), 9 + 5. im Stechen

10. Andzejs Lebedevs (LV), 8

11. Timo Lahti (FIN), 8

12. Antti Vuolas (FIN), 6

13. Frederik Jakobsen (DK), 5

14. Jacob Thorssell (S), 4

15. Norbert Magosi (H), 1

16. Mark Barany (H), 0

17. Roland Kovacs (H), 0

Bisheriges Line-up der Speedway-EM 2023:



Aus der EM 2022:

Leon Madsen (DK)

Janusz Kolodziej (PL)

Mikkel Michelsen (DK)

Patryk Dudek (PL)

Dominik Kubera (PL)



Aus dem EM-Challenge:

Dimitri Bergé (F)

Kacper Woryna (PL)

Jan Kvech (CZ)

Grzegorz Zengota (PL)

Andreas Lyager (DK)