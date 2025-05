Speedway-EM: Alle deutschen Fahrer waren chancenlos

Aus drei Qualifikationsrunden zum Challenge für die Speedway-Europameisterschaft kam nicht ein Deutscher oder Österreicher weiter. Für das beste Resultat sorgte Norick Blödorn in Brokstedt.

Von allen deutschen Teilnehmern kam nur Norick Blödorn bei der Qualifikationsrunde in Brokstedt mit einem siebten Platz in den Bereich des Weiterkommens. Der Youngster hatte beim mit 5000 Zuschauern gut besuchten Rennen mit fünf Punkten stark begonnen, musste dann aber von Blau startend einen Nuller hinnehmen. Auch im vierten Durchgang blieb Blödorn punktlos, als er beim Angriff auf den zweiten Platz stürzte und disqualifiziert wurde. Mit einem Sieg im letzten Durchgang schob er sich dann immerhin noch auf den siebten Gesamtrang. Kevin Wölbert kam nur auf fünf Punkte und schied als 13. aus. Den Sieg eroberte Patryk Dudek im Stechen gegen Vaclav Milik. Der Ukrainer Nazar Parnitskyi und der Däne Rasmus Jensen sicherten sich das Weiterkommen.

In den weiteren Qualifikationsrunden siegten der Pole Bartlomiej Kowalski in Debrezin und Frederik Jakobsen, an seinem 27. Geburtstag, in Mureck jeweils mit Maximum. Während sich der Österreicher Daniel Gappmaier mit sieben Punkten ordentlich schlug, agierten die Deutschen Erik Riss, Valentin Grobauer und Mario Häusl chancenlos, ebenso der zweite Österreicher Sebastian Kössler.



Die letzten vier Teilnehmer des EM-Challenges werden am 17. Mai in Lamothe de Landerron (Frankreich) ermittelt.

Ergebnisse Speedway-EM-Qualifikationen:



Brokstedt/D:

Qualifiziert für den Challenge:

1. Patryk Dudek (PL), 14+3 Punkte

2. Vaclav Milik (CZ), 14+2

3. Nazar Parnitskyi (UA), 13

4. Rasmus Jensen (DK), 10

Ausgeschieden:

5. Dimitri Bergé (F), 9

6. Kim Nilsson (S), 9

7. Norick Blödorn (D), 8

8. Jevgenijs Kostigovs (LV), 7

9. Paco Castagna (I), 7

10. Adam Ellis (GB), 6

11. Grzegorz Zengota (PL), 6

12. Antti Vuolas (FIN), 5

13. Kevin Wölbert (D), 5

14. Philip Hellström-Bängs (S), 5

15. Magnus Klipper (N), 1

16. Mika Meijer (NL), 1



Mureck/A:

Qualifiziert für den Challenge:

1. Frederik Jakobsen (DK), 15 Punkte

2. Timo Lahti (S), 13

3. Krzysztof Buczkowski (PL), 12

4. Marko Livishyn (UA), 12

Ausgeschieden:

5. Robert Chmiel (PL), 11

6. Tom Brennan (GB), 10

7. Francis Gusts (LV), 8

8. Nicolas Covatti (I), 7

9. Daniel Gappmaier (A), 7

10. Matic Ivacic (SLO), 6

11. Oleg Mihailovs (LV), 6

12. Jan Macek (CZ), 5

13. Erik Riss (D), 4

14. Truls Kamhaug (N), 2

15. Sebastian Kössler (A), 1

16. Dennis Stojs (SLO), 0

17. Eduard Krcmar (CZ), 0



Debrezin/H:

Qualifiziert für den Challenge:

1. Bartlomiej Kowalski (PL), 15 Punkte

2. Michael Jepsen-Jensen (DK), 14

3. Mateusz Cierniak (PL), 13

4. Daniel Klima (CZ), 11

Ausgeschieden:

5. Anze Grmek (SLO), 10

6. Jacob Thorssell (S), 10

7. Roman Kapustin (UA), 9

8. Daniils Kolodinskis (LV), 9

9. Jakub Valkovic (SK), 6

10. Valentin Grobauer (D), 5

11. Norbert Magosi (H), 5

12. Andrei Popa (RO), 3

13. Milen Manev (BG), 3

14. Jaroslav Vanicek (CZ), 3

15. Mario Häusl (D), 2

16. Zoltan Lovas (H), 1

17. Richard Füzesi (H), 0